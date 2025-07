Torneo Jujeño de Programación reunió más de 580 estudiantes

Con la participación récord de 124 equipos y más de 580 personas, se llevó a cabo una nueva edición del Torneo Jujeño de Programación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy. Reunió a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario de distintas localidades, con miras a las instancias nacionales e internacionales.

El acto de apertura fue encabezado por el gobernador Carlos Sadir; el rector de la Unju, Mario Bonillo; el decano de Ingeniería, Alejandro Vargas; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y la directora de Servicios Basados en el Conocimiento, Belén Castro.

Fue organizado por Fundación para el Desarrollo de Informáticos de Jujuy - DIJ , Facultad de Ingeniería y la Dirección de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

MEDALLA DE PLATA NIVEL AVANZADO | DE LA ESCUELA DE MINAS

En esta edición participaron jóvenes de distintas localidades, y de establecimientos como la Escuela de Minas, Colegio Santa Bárbara, la Escuela Técnica "Herminio Arrieta", el Colegio Vargas Belmonte, los Institutos de Educación Superior 7 y 11, la Facultad de Ingeniería y la Universidad Católica de Salta, entre otras.

El coordinador del Torneo, Mario Tejerina, explicó que previamente hubo instancias de preparación o "training camps" en formato híbrido, práctica habitual en competencias internacionales. "Este torneo es propio de Jujuy. Solo unas pocas provincias, como Santa Fe, lo organizan, y nosotros lo vinculamos tanto con el Torneo Argentino de Programación (universitario) como con las Olimpíadas Informáticas Argentinas (OIA) a nivel secundario", dijo.

GANADORES NIVEL AVANZADO | ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MINAS

La competencia se dividió en dos niveles. En el inicial, la medalla de oro fue para la Escuela Técnica "Herminio Arrieta" de Libertador General San Martín, y las de plata y bronce quedaron para equipos de la Escuela de Minas. En el nivel avanzado, la escuela de la Unju volvió a destacarse al obtener oro y plata, mientras que la Facultad de Ingeniería se quedó con la medalla de bronce.

La modalidad del torneo sigue el formato de competencias internacionales como la Icpc (International Collegiate Programming Contest), donde los equipos deben resolver entre 10 y 14 problemas en un tiempo limitado, aplicando conocimientos de matemática, algoritmos, estructuras de datos, estadística y lógica computacional. Este año, los organizadores enfocaron los desafíos en inteligencia artificial y videojuegos, temas clave en la agenda global de innovación.

MEDALLA DE ORO NIVEL INICIAL | ESCUELA TÉCNICA “ING HERMINIO ARRIETA”

Tejerina destacó que este año, alumnos de la Escuela de Minas obtuvieron medallas de plata y bronce en la Olimpíada Iberoamericana de Informática (OII 2025), con sede en Cuba, y antes ya habían alcanzado medallas de oro en la Competencia Iberoamericana de Informática y Computación (Ciic).

El gobernador Sadir y el rector Bonillo coincidieron en destacar el entusiasmo de los jóvenes y el valor de estos espacios formativos. "Esto significa para nuestra provincia, para la universidad, pero fundamentalmente para ustedes, impulsar la economía del conocimiento en Jujuy y fortalecer estas habilidades que son claves para el futuro de la relación de la educación y la producción", dijo Sadir.

Por su parte, el decano Vargas expresó que este tipo de eventos motivan y fortalecen el interés por las carreras de informática, sistemas y programación. Para, Belén Castro, "no se trata solo de preparar para un empleo, sino de acercar vocaciones, despertar pasiones, y demostrar que desde el interior profundo también se puede liderar, crear y transformar realidades".

El presidente de la Fundación DIF, Adrián Silique, apuntó: "Aprendí a programar con lápiz y papel. No tenía computadora, y armaba mis propias carpetas con los afiches de campaña electoral. Eso me enseñó a no rendirme, y eso buscamos hoy con este torneo, dar oportunidades".

MEDALLA DE PLATA NIVEL INICIAL | ESCUELA DE MINAS “DR HORACIO CARRILLO”

El ministro Abud Robles destacó que el torneo es un aporte directo a la construcción de una economía del conocimiento en Jujuy, clave para la transformación productiva de la provincia: "Formar jóvenes programadores es fundamental para diversificar nuestra matriz productiva y hacerla sustentable", dijo.

Quiénes se llevaron las medallas

El Torneo Jujeño de Programación 2025 del sábado se lanzó en el aula magna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, y se volvieron a consagrar a jóvenes talentos. En el nivel avanzado, el equipo de la Escuela de Minas “Dr Horacio Carrillo” se alzó con la medalla de oro, integrado por Agustín Benjamín Ortega, Diego Brain y Zain Cari. La medalla de plata, también quedó en manos de la Escuela de Minas, gracias a la labor de Leonardo Alex Emir Vargas, Ignacio Alberto Huanca y Luciana Abigail Terán.

Y la medalla de bronce fue para el equipo APU de la Facultad de Ingeniería, integrado por Nicolás Ismael Burgos, Sergio Facundo Acuña y Samuel Ángel Salas. En el nivel inicial, el oro fue para la Escuela Técnica “Ing Herminio Arrieta”, con los estudiantes Francisco Liendro y Luciano Soloaga.

La Escuela de Minas logró dos podios más, plata para Ramiro Garcés Agustinho, Facundo Mateo Arroyo y Octavio Gastón Arroyo, y bronce para Nicolás Portal, César Eduardo Rodríguez y Elian Gael Gustavo Mamani. Todos tuvieron apoyo de la delegación de egresados de la Universidad de Yale (EEUU), que llegó a la provincia. Los logros se suman al nivel alcanzado por jóvenes jujeños en la Olimpíada Iberoamericana de Informática 2025, en Cuba, donde Leonardo Alex Emir Vargas obtuvo Medalla de Plata, e Ignacio Alberto Huanca consiguió la Medalla de Bronce, ambos de la Escuela de Minas.