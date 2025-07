Es china y recorre las canchas de Argentina para encontrar al joven que la defendió en la Copa América

Una ciudadana china de 24 años recorre desde hace un año las canchas de Argentina buscando a un joven que salió en su defensa cuando un grupo de hinchas colombianos la molestaba en la final de la Copa América 2024 que se disputó en Miami.

Se trata de Ailing Hou, quien vive en Beijing, enseña inglés a alumnos de escuelas primarias y es una apasionada del fútbol luego que cuando tenía nueve años la cautivó Lionel Messi en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. “Ahí empecé a sentirme un poquito argentina. Me encantaba ver a Messi en Barcelona y en la Selección. Mi amor por el fútbol, gracias a Lionel, creció de una manera que ni yo me imaginé. Sobre todo por las cosas que empecé a hacer en el último tiempo”, dijo la ciudadana extranjera.

A partir de ahí, decidió seguir al equipo argentino como en junio de 2013, cuando la Selección se enfrentó con Australia en China, partido que ganó Argentina 2-0 y “Messi hizo el gol más rápido de su carrera”, comentó, mientras que en 2024 viajó cuatro días a Miami para ver la final de la Copa América entre Argentina y Colombia.

“Me inspira ver a los jugadores argentinos, tienen mucha solidaridad en la cancha. Aprendo mucho de ellos”, reveló, pero recordó que no la pasó “nada bien”. “En aquel partido fui agredida por un grupo de hinchas colombianos. Me insultaron, se burlaron, haciendo gestos estirándose sus ojos y querían sacarnos nuestros asientos, que habíamos comprado con mi amiga”, señaló.

Además, dijo que “había mucho caos en la cancha y el ingreso fue peligroso”, a la vez que dijo que no sabía si los hinchas de Colombia “tenían sus entradas”. Si bien ella y una amiga que la acompañó pensaron en irse, en los alrededores del Hard Rock Stadium el clima no era el mejor y contó que el acoso de los colombianos, “con gestos racistas” persistió varios minutos.

“fue hasta que apareció un chico argentino que se paró frente a ellos para defendernos. Fue muy valiente su actitud y cómo se atrevió a intervenir para proteger a dos personas que ni conocía. El chico primero les gritó y después, en un tono más amistoso, logró que se fueran. Él estaba ubicado cerca de nosotras y se quedó allí todo el tiempo. Su gesto fue conmovedor”, expresó.

Ailing sólo le agradeció con una sonrisa y quiso saber su nombre, pero en los festejos de la final lo perdió de vista, mientras que dijo que le quiso hablar, pero que el joven no hablaba inglés y ella “ni una palabra de español”, por lo cual indicó: “Sólo pude sacarle unas fotos durante el partido para recordarlo y no olvidarme su cara. Estaba convencida que después iba a poder saber algo de él, su nombre y dónde vive. Pero nada. A más de un año siento una gran frustración, porque ésta es la segunda vez que vengo a la Argentina”.

A fines de marzo llegó por primera vez a la Argentina, porque sabía que la Selección recibiría Brasil por la fecha 14° de las Eliminatorias para el Mundial 2026, les escribió a algunos periodistas para que la ayudaran posteando la foto, pero no recibió respuesta. “Me sentí decepcionada”, dijo y durante los quince días que estuvo en Argentina entre fines de marzo y principios de abril, visitó las sedes de River, Boca y Vélez mostrando la foto y un amigo que explicaba el motivo de su visita.

“La gente de la recepción de cada club me recibía con amabilidad, miraba la foto, pero nada, no quería darme por vencida. Empecé a darme cuenta que era una misión imposible, pero eso fue peor, porque no soy de rendirme fácil”, relató y ahora está en una segunda visita al país con la intención de viajar al interior y conocer otras ciudades. “El objetivo principal es encontrarlo, pero algunos amigos me recomendaron viajar al interior, que no desperdiciara la posibilidad de estar aquí sólo con ese fin”, dijo

Hace unos días, estuvo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde llevó una foto, una carta y se sacó una imagen con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022: “Soy de china, fanática del fútbol argentino. En julio del año pasado, en la final de la Copa América, un argentino muy valiente nos ayudó a mí y a una amiga de un grupo de colombianos que nos estaban discriminando. Estoy buscando a este chico, a quien no le pudimos agradecer como se debe. Pero no porque somos antipáticos, sino porque no podíamos expresarnos. No quisiera que tenga esa impresión de las personas chinas, Ojalá la AFA pueda ayudarme”, decía parte de la carta que dejó, pero añadió: “No tuve ninguna devolución”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que encuentre al joven argentino, Ailing dijo: “Primero tengo unas palabras preparadas que me memoricé que son sólo para él. Después me gustaría invitarlo diez días a conocer China. Yo me haría cargo del viaje y la estadía. Sería un sueño para mí y de alguna manera siento que ya no estaría más en deuda. En mi cultura, esto no significa que yo esté enamorada o quiera tener un vínculo con él, sólo me gustaría ser su amiga”.