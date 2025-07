Robó y, al huir, se le cayó el celular: la víctima encontró el teléfono, halló fotos íntimas del ladrón y las publicó

Gabriel Ávalos fue protagonista de una inusual historia de venganza en la localidad bonaerense de Ramos Mejía: sufrió un robo y logró recuperar lo que es suyo tras extorsionar al ladrón.

Los hechos se desencadenaron cuando el joven se dirigía a su trabajo en colectivo, donde otro pasajero le manoteó el celular y se bajó corriendo.

La víctima comenzó a perseguirlo. Forcejearon y al final el delincuente logró escapar pero en esa maniobra perdió su propio teléfono.

"A las 8 de la mañana me afanaron el celular, corrí al chorro, le pegué un arrebato, y se le cae el celular. Se sube a una moto, se va", relató Gabriel por TikTok.

El joven recogió el dispotivio y se fue a su trabajo. Allí logró desbloquearlo usando la clave "1234", tras lo cual empezó a mandarle mensajes a sus contactos, a la mujer, a la madre y a los grupos familiares, en un intento por ubicar al ladrón.

Al ver que los conocidos del ladrón lo bloqueaban, siguió indagando en el teléfono del delincuente y fue encontces cuando se topó con imágenes íntimas de ese sujeto y una mujer. Entre ellas, videos en un hotel alojamiento, desnudos y selfies.

"No me quedó mejor y brillante idea que subir las fotos a sus redes sociales", explicó Ávalos, quien aprovechó que el asaltante tenías sus redes abiertas en el dispositivo.

La estrategia funcionó. El motochorro de Barracas a Ciudadela para encontrarse con su víctima e intercambiar celulares.

Y para sumar un hecho aún más insólito a la situación, el delincuente se mostró furioso y le recriminó: "Flaco, no me podés escrachar así. No ves que tengo familia".

"A mí se me saltó la chaveta. Lo mande a la m... Me pidió que me calme. Me dijo que me iba a devolver el celular, pero que borre las cosas. Que las borre él. Le lastimas el orgullo y se enojan. Son la escoria del país", expresó Gabriel.

Como era de esperar, la víctima recibió gran cantidad de apoyos y su publicación se volvió viral en poco tiempo.