Entraron a una vivienda y robaron 16 millones de pesos

Un robo millonario fue denunciado en las últimas horas en el barrio Alto Comedero de la capital, en donde un vecino del lugar fue víctima de la sustracción de 16 millones de pesos que estaban guardados en su casa. Los sospechosos aprovecharon que el denunciante no estaba para ingresar a la propiedad luego de violentar la puerta principal y concretar el ilícito.

El hecho sucedió días pasados cuando el denunciante salió de su casa alrededor de las 7 para dirigirse a trabajar en obras de construcción en los barrios Centro y Los Perales, de la capital jujeña. Antes de retirarse, dejó el domicilio debidamente asegurado con llave en su puerta principal.

Tras la larga jornada laboral, cerca de las 19 el trabajador regresó a su vivienda ubicada en el sector B 3 de Alto Comedero y lo primero que observó fue que la puerta estaba violentada.

A raíz de la desagradable sorpresa el hombre ingresó rápidamente a la casa para verificar si faltaban pertenencias. De esta manera, al entrar en su habitación y buscar unos ahorros que tenía guardados comprobó que los sujetos se llevaron 16 millones de pesos. El monto estaba dentro de un bolso sobre un placard.

Tras confirmar que fue víctima de robo millonario, el damnificado se dirigió a la Seccional 46° para realizar la denuncia de lo ocurrido. Además, en la dependencia policial aportó que no sabría a qué hora ocurrió porque no estuvo en gran parte del día.

Luego desde la unidad se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero se dirija a la casa de la víctima junto al personal de Criminalística. Tarea que fue llevada adelante para la búsqueda de los sospechosos que se llevaron el botín.