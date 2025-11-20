Jueves con mucho calor

Comenzamos una nueva jornada y según lo anticipado por el sitio meteorológico Meteored en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día de mucho calor y en donde se pronostican lluvias para la tarde de hoy con probabilidades de apeas el 30%. La temperatura máxima seria de 31 grados.

Para la ciudad de Perico se espera para hoy una temperatura máxima de 34 grados sin probabilidades de lluvias en donde el calor se hará sentir al igual que ayer.

En San Pedro y Libertador General San Martín se espera una temperatura máxima de 36 grados sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca el tiempo estará más agradable ya que para hoy se espera cielo parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias y una temperatura máxima de 26 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se anticipa 90% de probabilidades de lluvias y una temperatura máxima de 22 grados.