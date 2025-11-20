El XXX Festival Provincial del Gaucho se realizará el 6 y 7 de diciembre próximo en el predio del barrio Agua Negra en Palma Sola celebrando el Día Nacional del Gaucho, jornada en la cual se rescata y difunde su vida, costumbres y manifestaciones culturales.

La Comisión organizadora de la Fiesta provincial del gaucho junto al municipio palmasoleño ya tiene todo listo para esas jornadas como también para los días previos al espectáculo con el cual concluirá en la región la celebración tradicionalista.

El 6 desde las 21, se presentarán en la primera noche festivalera Las Voces de Orán, Marco Villa, Ramón Ruiz y La Chaqueñada, la solista Fati Sosa, Efraín Romero y la actuación de la revelación del festival. El 7 subirán al escenario Titiro Figueredo, Matías Venencia y Unión Chamamecera.

En la última noche se podrá ver destrezas criollas como pialadas con la cuadrilla de Rafa Laimes y Asociados. La conducción estará a cargo de Dante López, David Alancay y Marcelo "Teto" Medina.

Entre otras actividades se realizará un desfile gaucho, habrá un espectáculo de destrezas criollas, se presentarán ballets de danzas nativas locales y una feria de gastronomía regional.

Desde el próximo 24 hasta el 4 de diciembre la Comisión organizadora pondrá a la venta entradas anticipadas a cargo de Ynes Villagrán, Darío Portal, Nelli Ramírez, Ester Quipildor, Milton Vilte, Elsa Leaño y Verónica Núñez, asimismo se podrán adquirir de manera telefónica llamando al número 388 524-9115.