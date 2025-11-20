33°
20 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Buscan a Guadalupe Jazmín Alemán

La niña falta desde hoy en su hogar del barrio San José de Palpalá. 

Jueves, 20 de noviembre de 2025 11:47

La ciudad de Palpalá busca dar con el paradero de Guadalupe Jazmín Alemán de tan solo 13 años quien se ausenta de su hogar desde esta madrugada en su hogar del barrio San José de Palpalá. 

La niña es tez trigueña, contextura física delgada, ojos negros, cabello negro a la altura de los hombros con flequillo.

Al momento de ser vista por última vez vestía remera con detalles de flores, pantalón corto negro y chinelas negras.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de la menor pueden comunicarse al 991, concurrir a la seccional más cercana o comunicarse a los celulares 3886828607 o al 3886860239.

