Israel volvió a atacar Gaza: Hay al menos 25 muertos

Al menos 25 palestinos murieron el miércoles en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil de Gaza. El ejército israelí inficó que los ataques se realizaron en respuesta a disparos contra soldados israelíes en el sur de Gaza ese mismo día.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, informó que once personas murieron en un ataque aéreo contra un edificio en el barrio de Al-Zeitoun, al sur de la ciudad de Gaza, según publicó Xinhua. El edificio albergaba a decenas de familias desplazadas, y entre las víctimas había mujeres y niños.

Cerca del cruce de Al-Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, dos ataques causaron la muerte de al menos dos personas y heridas a otras diez. En Jan Yunis, al sur de Gaza, murieron al menos doce personas, entre ellas dos niños, según informó Basal, quien advirtió que el número de muertos podría aumentar a medida que los equipos de rescate trabajan en las diversas zonas afectadas.

Por su parte, Israel afirmó haber lanzado los ataques aéreos en respuesta a disparos ocurridos horas antes contra tropas que operaban en el sur de Gaza. Según el gobierno israelí, militantes abrieron fuego cerca de las fuerzas israelíes en Jan Yunis, zona que aún se encuentra bajo control israelí en virtud del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre, aunque ningún soldado israelí resultó herido.

"En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos de Hamás en toda la Franja de Gaza", indicaron desde el ejército, y agregaron que las tropas continuarán las operaciones para "eliminar cualquier amenaza inminente".