Tilcara

Festival del Niño Rural en Tilcara

Estrechan lazos de amistad y refuerzan la defensa de la identidad.

Jueves, 20 de noviembre de 2025 00:00
Confraternidad | Niños de los Valles de altura se reencontrarán en Tilcara para expresarse artísticamente.

La intendente de Tilcara, Sonia Pérez, revalorizará el próximo 25 desde las 14 en el tinglado municipal el Festival del Niño Rural, donde serán protagonistas los escolares de las comunidades de los Valles, quienes descenderán al pueblo para manifestarse culturalmente.

Este año se realizará la edición 21 del encuentro cultural y tradicional donde los niños estrechan los lazos de amistad, intercambian sus quehaceres y refuerzan el compromiso en mantener vigentes su identidad.

A través del teatro, la dramatización, la copla, la ejecución de instrumentos y otras expresiones artísticas se mostrarán al pueblo tilcareño y serán destacados por el municipio por el esfuerzo.

 

