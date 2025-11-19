China revoluciona la atención médica con camas de traslado inteligentes

China continua avanzando en el campo de la tecnología médica con el desarrollo de camas de traslado inteligentes, una innovación que busca transformar la forma en que los hospitales gestionan el traslado de pacientes, especialmente en entornos de alta demanda como unidades de cuidado intensivos (UCI).

Estas camas autorizadas están diseñadas para mover a los pacientes con facilidad y sin esfuerzo físico del personal de salud. Equipadas con motores eléctricos y ruedas motorizadas, las camas pueden ser movidas de un lugar a otro a través de un sistema digital controlado, ya sea de forma manual o automática. Este sistema reduce el esfuerzo físico del persona médico, disminuyendo así el riesgo de lesiones debido a esfuerzos repetitivos o lifting de pacientes.

además de la movilidad, estas camas incorporan sensores inteligentes que ajustan la inclinación y posición del paciente, mejorando su comodidad y seguridad. También cuentan con tecnologías de monitoreo que permiten verificar en tiempo real los signos vitales del paciente, lo que resulta útil en el tratamiento de pacientes graves.

Otra ventaja significativa es la reducción del riesgo de caídas durante el traslado, un problema común en pacientes con movilidad limitada. Las camas inteligentes están diseñadas para garantizar que los pacientes se mantengan estables mientras se les mueve de un área a otra del hospital.

Las camas inteligentes también pueden conectarse a sistemas de telemedicina, lo que facilita la supervisión remota de los pacientes. De esta manera, los médicos pueden ajustar las posiciones de las camas y monitoreas a los pacientes desde otras áreas del hospital o incluso de forma remota, lo que mejora la eficiencia de los cuidados.

