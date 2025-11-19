Dos sospechosos detenidos por el caso del animal comunitario

A comienzos de este mes, un perro fue hallado sin vida en La Mendieta y este miércoles la Justicia ordenó prisión preventiva para dos personas.

El Ministerio Público de la Acusación brindó detalles sobre los avances investigativos en el caso del perro comunitario conocido como “Gringo”, muy querido por los vecinos de La Mendieta. El animal fue encontrado el 7 de noviembre en la cancha San Martín, sin vida y con evidentes signos de maltrato.

Tras las primeras medidas, la Justicia dictó 15 días de prisión preventiva para dos sospechosos identificados por la fiscalía. Las tareas investigativas incluyen la recolección de testimonios, el análisis de peritajes y el cotejo de evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido en la cancha San Martín.

El plazo de la medida rige desde el lunes 17 de noviembre de 2025, mientras continúa la investigación penal preparatoria.