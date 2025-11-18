Tom Cruise recibió un premio Oscar honorífico por su trayectoria

Tom Cruise recibió su primer premio Oscar, en reconocimiento a su aporte al cine y a la industria. El actor recibió la estatuilla de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película aún sin título cuyo estreno está previsto para 2026, según el sitio web imdb.com.

Cruise estuvo nominado en cuatro oportunidades por su trabajo como actor principal en “Nacido el 4º de julio” (1989) y “Jerry Maguire” (1996), y como actor de reparto en “Magnolia” (1999) y como productor por “Top Gun: Maverick” (2022) sin embargo en todas las oportunidades no pudo llevarse la estatuilla a casa.

No obstante por su trabajo y su especial aporte tras la pandemia, la Academia decidió homenajearlo con un Oscar honorifico, en su discurso de aceptación Tom dijo: “Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy… no importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos, esperamos juntos, y ese es el poder de esta forma de arte”, expresó feliz.

La estrella de Hollywood recordó que su amor por el cine comenzó incluso antes de que tuviera memoria. "Despertó en mí una hambre de aventura, una hambre de conocimiento, una necesidad de entender a la humanidad, de crear personajes, de contar historias, de ver el mundo. Me abrió los ojos", expresó Tom Cruise. "Era solo un niño pequeño en una sala oscura, y recuerdo que un haz de luz atravesó la sala, y recuerdo que miré hacia arriba y parecía que explotaba en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que yo conocía. Culturas, vidas y paisajes enteros se desplegaron ante mí y eso despertó algo en mí".

Y siguió: "Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos aspectos. Y sin importar de dónde vengamos, en ese cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, soñamos juntos y ese es el poder de esta forma de arte. Y por eso es importante, por eso es importante para mí.

Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman, Natalie Portman y Steven Spielberg fueron algunas de las estrellas que estuvieron presentes en la ceremonia y ovacionaron por varios minutos las palabras de Cruise.