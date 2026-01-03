29°
3 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Nicolás Maduro capturado
El tiempo en Jujuy
Nicolás Maduro capturado
Nicolás Maduro capturado
Nicolas Maduro
Nicolás Maduro capturado
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro capturado
Lula Da Silva
Maduro capturado
Nicolás Maduro capturado
El tiempo en Jujuy
Nicolás Maduro capturado
Nicolás Maduro capturado
Nicolas Maduro
Nicolás Maduro capturado
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro capturado
Lula Da Silva
Maduro capturado

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Maduro capturado

El PJ condenó los bombardeos de EE.UU. a Venezuela

A través de un mensaje en X, el PJ repudió la captura de Nicolás Maduro.

Sabado, 03 de enero de 2026 11:51

El Partido Justicialista (PJ) manifestó su repudio a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y manifestó que “América Latina es un territorio de paz”.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”, expresa el mensaje publicado en la red social X.

En este sentido, el PJ pidió que se respeten los principios de no intervención, al tiempo que reiteró su rechazo al uso de la fuerza y exigió una solución pacífica para los conflictos.

"América Latina es territorio de paz y soberanía", concluyó.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD