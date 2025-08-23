Diputados aprobaron el cambio de huso horario y especialistas advierten sobre el impacto

Diputados aprobaron el cambio de huso horario y la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino , advirtió sobre este impacto y aseguró que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4” y recordó que “actualmente estamos en el huso -3”.

Diputados aprobaron el cambio de huso horario y la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre este impacto y aseguró que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4” y recordó que “actualmente estamos en el huso -3”.

En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, la especialista explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y señaló que “en una parte del oeste de nuestro país convendría el huso -5”.

Agostino subrayó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y detalló que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.

Sobre las consecuencias del cambio, afirmó que “el cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”.

Además, la investigadora sostuvo que “los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo” y destacó que “en Argentina hay mucha disponibilidad de luz del día en comparación con otros países”.

¿Qué es el huso horario?

El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste y cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.

En el caso de Argentina, el país utiliza actualmente el huso horario -3, lo que significa que se encuentra tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se adoptara el huso -4, como recomiendan los especialistas, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora actual.