18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Nacionales

Qué votamos el 26 de octubre

Lunes, 18 de agosto de 2025 08:24

Las elecciones legislativas se realizan cada dos años y sirven para la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En Argentina se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras en Jujuy se renovarán tres bancas en diputados.

En Jujuy tendremos siete opciones, ellas son: Frente Jujuy Crece, Frente Primero Jujuy Avanza, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, La Libertad Avanza, Frente Liberal, Frente Transformación Libertaria y Fuerza Patria Jujuy. 

Las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo con la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la ley 27.781. Los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

El 27 de agosto, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas, que deben finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.

