Atentado a Cristina: la Justicia archivó la causa contra Milman

En el marco de la investigación por el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó este jueves el archivo de la causa contra el diputado del PRO, Gerardo Milman, por falta de pruebas.

Paralelamente, la magistrada citó a declaración indagatoria por presunto falso testimonio a Jorge Abello, el testigo clave que había implicado al legislador.

La decisión de la jueza se fundamenta en una resolución de más de 30 páginas que concluye que no existen elementos probatorios para sostener una acusación contra Milman más allá del testimonio de Abello.

“De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”, explicó Capuchetti en su fallo.

Abello, quien era asesor del entonces diputado oficialista Marcos Cleri, había declarado que escuchó a Milman decir en el bar Casablanca, horas antes del atentado de 2022, la frase: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Sin embargo, esta afirmación no pudo ser corroborada por otros testigos ni se encontraron los supuestos mensajes que habría enviado alertando sobre la situación.

Ahora, Abello enfrenta una acusación por falso testimonio y deberá presentarse a declarar el próximo 14 de octubre. La jueza también ha solicitado un registro detallado de las llamadas entrantes y salientes de su teléfono celular entre julio y septiembre de 2022.

El archivo parcial de la causa a favor de Milman llega después de que la Cámara Federal validara el peritaje realizado a su teléfono móvil.

El dispositivo, secuestrado a fines de 2023, fue finalmente analizado en mayo de este año.

Un exhaustivo segundo peritaje manual sobre más de 650.000 “eventos” (mensajes, audios e imágenes) concluyó que no existían pruebas que vincularan al diputado con el intento de homicidio.

El informe pericial fue contundente: “No se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones, que según el testigo Jorge Abello, habría proferido Gerardo Milman”.

Pese a los cuestionamientos de la querella, que objetaba la participación de Gendarmería en el peritaje, la Cámara Federal respaldó el procedimiento, despejando el camino para la defensa de Milman.

Aunque sus abogados solicitaron el sobreseimiento total, la jueza optó por un archivo parcial a la espera de que se resuelva la situación procesal del ahora testigo acusado.