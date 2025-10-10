Video: quisieron simular la erupción de un volcán para una feria de ciencias y explotó: hay más de diez heridos

Pergamino vivió un momento de conmoción este jueves por la noche cuando un experimento en una feria de ciencias terminó en tragedia. Una alumna se encuentra en grave estado tras recibir el impacto directo en el rostro, mientras que más de diez personas resultaron heridas, en su mayoría estudiantes, por la explosión de un experimento que simulaba un volcán en erupción.

El hecho ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en las afueras de la ciudad. Según relataron testigos, cuando los alumnos prendieron fuego el volcán simulado, las llamas se extendieron rápidamente y, segundos después, el artefacto explotó como si fuera una bomba. Fragmentos y esquirlas alcanzaron a varias personas presentes, provocando cortes, quemaduras y contusiones.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató al medio local La Opinión una madre que presenció el accidente.

La alumna más afectada fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan debido a la gravedad de sus heridas faciales y al riesgo de perder un ojo. Otros heridos permanecen internados en el Hospital San José bajo observación. Entre las víctimas también hay adultos, aunque la mayoría son estudiantes.

La explosión dejó a toda la comunidad escolar y a los vecinos en estado de shock, ya que lo que debía ser una actividad educativa y recreativa se transformó en un hecho de gravedad inesperada. Personal de emergencia y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.