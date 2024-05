La Intersindical anunció que pedirá un aumento acorde a la inflación

Esta mañana los dirigentes de la Intersindical brindaron una conferencia de prensa en la anticiparon cuáles serán los ejes que plantearan en las reuniones paritarias que están previstas para esta semana.

En este sentido, Susana Ustarez de Apoc, indicó que solicitaran un aumento que nivele los sueldos con el avance de la inflación y que se inicie el recupero progresivo del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

También solicitarán que se respeten los mecanismos que indica la Ley para la realizaron de las reuniones paritaria, que hay un acta que deje constancia de los ofrecimiento y que el dialogo sea real.

“La paritaria así como la llaman, hoy no es real, ya que no se trata de un mecanismo ordenado, no se labran actas que den constancia de los ofrecimientos que el Gobierno hace. Si nos obligan a presentar escritos que a la mayoría de las cosas dicen que no, pero no hay luego una instancia de devolución o consulta sino que por lo general se saca una circular notificando la liquidación”, explicó Ustarez quien calificó el llamado a paritaria como un “trámite” más.

Aseguró que “volveremos a sentarnos a una mesa sin haber concluido el espacio anterior. No es serio, no hay un mecanismo paritario que respete la ley que lo regula. En la paritaria anterior acordamos un aumento del 18% en dos tramos y se aplicó solo el 10% y no habló más que pasara con el 8% restante”.

“Vamos a pedir que un aumento nivelado con la inflación y que se avance con el recupero del poder adquisitivo”, agregó.

Por otro lado, Mercedes Sosa, indicó que se retomarán una denuncia en la que solicitarán que no haya fuerzas de seguridad con armas en los espacios de negociación paritarias

“El sindicalismo no es un delito, nosotros no somos delincuentes. Nos dicen que la falta de recursos se debe a las políticas nacionales, pero cuando protestamos contra la política económica nacional nos descuentan los días de paro”, agregó.