Último día de folclore y jineteada en Maimará

La segunda y última jornada del 3° Festival nacional nocturno de doma y folclore en Maimará, hoy se iniciará a las 14 en el Club Unión Deportiva Maimará.

En su apertura ayer, la nueva edición festivalera convocó gran cantidad de público de la región y de otros lugares de la provincia.

Al igual que en la jornada inaugural también en esta se efectuarán 40 mantas con ejemplares de las tropillas El relincho, La amistad, La caldereña, La nochera, La embrujada y La querencia.

También estarán el payador Nelson Luna, los apadrinadores Juan Guevara y Javier Seluy, el relator Juan Marcone y como capataz de campo se desempeñará Lucho Zapana.

En el escenario festivalero durante la tarde y el anochecer el público aplaudirá la presentación de El changuito yuteño (Carlos Cisnero), la solista Paola Dionisio, desde Perico estará Darío y los Loretos, la cantora Carlita Celeste, y el cierre bailantero será con Cristian y su grupo Revelación.

Organizado por la Municipalidad de Maimará, el Festival nacional nocturno de doma y folclore, forma parte del Calendario turístico cultural de esta temporada veraniega.