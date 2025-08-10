La Normal de Abra Pampa coronó a su embajadora

ABRA PAMPA (Corresponsal). La jornada del pasado viernes, la Escuela Normal nivel medio "Sargento Juan Bautista Cabral" de Abra Pampa vivió una jornada cargada de entusiasmo y color con la esperada elección de la embajadora y el paje 10.

Desde las primeras horas de la tarde, el polideportivo municipal comenzó a transformarse en un escenario festivo, donde estudiantes, docentes, familias y vecinos se congregaron para acompañar este evento que ya forma parte del calendario de la institución. La cita comenzó cerca de las 17 con la apertura artística titulada "Reina de corazones", una puesta en escena que combinó danza y emoción, dando inicio a una tarde noche que prometía ser inolvidable.

Luego fue el turno de los pajes, quienes ofrecieron una coreografía grupal que reflejó el trabajo en equipo, la creatividad y el entusiasmo juvenil. El público respondió con aplausos y vítores, celebrando cada movimiento como una expresión de identidad y pertenencia.

Uno de los momentos más vibrantes de la jornada fue el número artístico protagonizado por "Los Rompe Discotecas", quienes encendieron el escenario con una propuesta cargada de ritmo, humor y energía. La presentación logró conectar con el público, generando un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la noche.

Posteriormente, se llevó a cabo el desfile de los candidatos a Paje 10, quienes recorrieron el escenario con elegancia, representando con entusiasmo a sus respectivos cursos. Cada uno de ellos reflejó, en su andar y presencia, el compromiso con la institución y el anhelo de ser parte activa y destacada en la gran celebración.

Las candidatas a embajadora del colegio también tuvieron su momento especial, presentando una coreografía que combinó belleza, simbolismo y coordinación. Fue una expresión artística que emocionó a los presentes y dejó en claro el nivel de preparación y dedicación de las jóvenes participantes.

Pasadas las 21 llegó el instante más esperado de la noche: la proclamación y coronación de los representantes. En primer lugar, se coronó al paje 10 del año 2025, Maximiliano Lamas, quien estuvo acompañado por míster elegancia William Díaz y míster simpatía Ulises Flores, completando el trío que representará a la institución en la fiesta de los estudiantes.

Luego se anunció a la nueva embajadora de la Escuela Normal, Carolina Tolaba, quien recibió su corona con emoción. Junto a ella fueron distinguidas primera princesa, Araceli Flores; segunda princesa, Luciana Bautista; primera dama de honor, Estefanía Pinto; segunda dama de honor, Jacqueline Cruz; mis fortaleza, Marisel Rodríguez; mis elegancia, Rocío Callata, y mis simpatía, Zoé Ontiveros.

La jornada culminó con una electrizante batalla de DJ, que transformó el polideportivo municipal en una pista de baile.