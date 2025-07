No más silencio: Testimonio de bullying que inspira a la acción

Las elecciones de reina en la Fiesta Nacional de los Estudiantes siempre han sido momentos únicos, alegres y memorables para los alumnos del último año. Sin embargo, este año, en la Escuela Normal Superior "Dr Eduardo Casanova" de Tilcara, la elección de embajadora de este año se transformó en un espacio de visibilización y denuncia. Una alumna de último año, -ahora en otro establecimiento educativo-, compartió un cruel testimonio que puso de manifiesto una problemática creciente: el acoso escolar.

Emilia Villa, exalumna y también la reina 2024 de la institución, tomó el micrófono en un acto de profunda determinación y valentía. Ante la conmovida mirada de todos los presentes, compartió su cruda historia ante el auditorio presente, que quedó conmovido luego de oírla. "Creo que el acto de estar acá es un acto de orgullo, dignidad y resiliencia. El año pasado la pasé muy mal en la escuela. Viví bullying, exclusión y silencio. Me sentí sola, fui maltratada y dejada de lado. Y aunque pedí ayuda, escribí notas, nadie hizo nada", expresó.

A fin de ilustrar su sufrimiento, Emilia relató algunas escenas de las situaciones que vivió y la marcaron: "Entraba el baño de mujeres y encontraba insultos escritos hacia mí en las paredes. Cuando lo planteamos a la Dirección, mandaron a pintarlas". La joven lamentó que "el tema no se habló con los alumnos, ni se trabajó en las aulas. La crueldad como forma de intercambio entre los estudiantes se normalizó. Como si no fuese asunto de la escuela educarnos en valores. Como si su trabajo fuese solo mantener las paredes limpias".

Aprovechando la oportunidad de su discurso despedida, Emilia hizo un llamado a la reflexión dirigido a padres, docentes y compañeros: "También quiero invitar a la reflexión a los adolescentes, porque nosotros también somos responsables de las personas que seremos en el futuro. Ser excluido, ignorado e insultado por tus compañeros es terriblemente doloroso. No hay compañerismo, no hay grupo. Y esto también es para los que miran pero no hacen nada, porque para que el bullying suceda, es necesario un grupo que lo permita", descargó.

Finalmente, con la corona en sus manos, la joven dijo: "Hoy devuelvo esta corona, pero no devuelvo el silencio, porque las cosas que no se dicen se repiten. Que esto llegue a la mesa de adultos, de padres y de quienes dirigen la escuela, para que puedan hacer algo, para que nunca más elijan mirar a otro lado". De este modo, denunció públicamente la indiferencia e instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. "Soy la indiferencia y el silencio, soy resistencia, soy Emilia y soy una adolescente hoy feliz", concluyó con gran emoción.

Este valiente testimonio de una estudiante expone, una vez más, una problemática silenciosa pero persistente en los espacios escolares. Su testimonio no solo interpela, sino que exige una respuesta de toda la comunidad: docentes, directivos, familias y estudiantes. El bullying no se erradica pintando las paredes; se combate con escucha activa, compromiso real y acciones concretas.

Emergencia por bullying

Desde hace meses, padres y madres de Tilcara se han estado reuniendo y movilizando, acompañados por las "Madres del Dolor", para exigir la "emergencia por bullying". Esta urgente petición surge por la alarmante cantidad de intentos de suicidio que giran en torno a esta problemática. Si bien el suicidio es de origen multicausal, el acoso escolar se presenta como una situación determinante en muchos de estos casos.

Con el doloroso antecedente del lamentable suicidio de una adolescente de 15 años hace un año, alumna también de la Escuela Normal, los padres de esta institución, junto a los de la Escuela N° 49 de Artes, por experiencias vinculantes relacionadas a la problemática de acoso escolar, continúan pidiendo respuestas al Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

#Cuidemos a nuestras reinas

El año pasado, durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), candidatas de diversos colegios lanzaron una campaña de concientización sobre el bullying, haciendo especial énfasis en la protección de las representantes. Como parte de la iniciativa, las jóvenes se pintaron en los brazos la leyenda “Cuidemos a nuestras reinas”. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Camila Alcina, candidata del Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, explicó que la propuesta “surgió porque empatizamos con nuestras reinas, quienes están sufriendo bullying y acoso virtual en las redes”. Por ello, decidieron redactar una carta abierta para visibilizar la situación. La iniciativa fue difundir en los distintos medios y redes sociales con el hashtag “Cuidemos a nuestras reinas” para crear conciencia y evitar la violencia virtual.