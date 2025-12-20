Torneo de golf solidario por la Asociación “Todos Juntos”

Hoy se realizará el torneo de golf en el Club de Golf de Palpalá a beneficio de la Asociación "Todos Juntos". En la oportunidad, se practicará este deporte con el auspicio de la concesionaria Ford Pussetto.

Se trata de una actividad deportiva que entusiasma, en primera medida, por la vinculación entre dos asociaciones sociales jujeñas e importantes que se conectan a través de una jornada de colaboración mutua.

"Es una manera de unir el deporte con la discapacidad y viceversa, para dar a conocer en este ámbito las acciones que se realizan permanentemente en ambas entidades", expresó Patricio Carrillo, presidente de la Asociación "Todos Juntos" sobre esta propuesta de la que participarán deportistas de Jujuy, Salta y Tucumán.

"Agradecemos la participación de las distintas empresas que nos ayudan a que esto se pueda concretar, para generar beneficios para la institución", detalló.

Es en este marco que se dará inicio a la campaña "Tendiendo puentes", que busca generar aliados para la inclusión y de afiliaciones a Todos Juntos porque toda ayuda es importante.

"Esta colaboración es fundamental sobre todo en esta época difícil que estamos atravesando para la discapacidad, ya que nos va a ayudar en el servicio que prestamos y mejorando en la infraestructura que tenemos en 'Todos Juntos'", comentó Carrillo.

Con la participación de todas las categorías, mejor scratch, long drive y mejor aproach; la propuesta convoca a los golfistas de toda la provincia a una jornada con profundo sentido solidario, enmarcada en acciones de articulación y de compromiso social para acompañar fortaleciendo el trabajo que la Asociación desarrolla junto a personas con discapacidad intelectual.

"En esta primera actividad conjunta con el Golf Club de Palpalá nos permite dar visibilidad al trabajo de la Asociación, uniendo los mundos de cada organización y a conocer la labor de otras instituciones tanto del área deportiva como de la cultura, próximamente", aseguró. "Estamos muy contentos con lo que se generó y con el aporte de las empresas amigas como Syrah Catering, Lola M, Salud Jujuy, Ariel Cortez, viñedo 'El Algarrobal', Porcina, Friar, Casa Calma Hotel y distribuidora Pejinakis que siempre están presentes con los chicos de la Asociación", reveló.