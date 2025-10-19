Mamás de La Esperanza y Willy Pool ganaron en Abra Pampa

Los equipos Willy Pool (en categoría +36) y La Esperanza (en primera) ganaron el Torneo Homenaje a mamá, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Abra Pampa, y hoy desde las 9.30 en la plaza central serán premiados por el intendente Ariel Machaca.

En la primera categoría segundo resultó Golden Team y tercero Las chicas del barrio; y en la segunda (de 18 a 35 años), Las abejitas y Las caras sucias, respectivamente. Otros equipos que compitieron fueron en +36: Escuela N° 245 y Sector La esperanza; y en primera: Las señoras del fútbol, Sector La esperanza, Las pekes, Willy Pool, Escuela N° 245, Golden Team y Las guerreras de la vida.

Los equipos intervinieron en las disciplinas deportivas fútbol 7 y básquet, los cotejos se jugaron desde el 6 pasado hasta el jueves último en la cancha sintética y en el polideportivo municipal, congregando numeroso público que alentó a sus representantes.

Para celebrar el Día de la Madre el municipio organizó para hoy desde las 9.30 en la plaza "Eugenio Tello" un homenaje para todas las mamás abrapampeñas a través de un acto donde se desarrollarán juegos recreativos y se sortearán regalos.

En la oportunidad el intendente Ariel Machaca junto a la presidente del Concejo Deliberante, Ayelén Dionisio, y la directora de Deportes, Alexandra Aparicio, premiarán a los equipos ganadores con importantes premios destacando el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el torneo.

A la vez se homenajearán a mamás destacadas del pueblo agradeciéndole su labor.