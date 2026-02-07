Nuevos documentos vinculan a la Argentina con el caso de Jeffrey Epstein

Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz la conexión local de la red de Jeffrey Epstein. Según una investigación de la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian para La Nación, existen al menos 711 extractos en los archivos que mencionan a la Argentina o a ciudadanos argentinos, revelando una trama que incluye posibles víctimas, negocios financieros y vínculos con figuras públicas.

Víctimas y modelos

Entre los hallazgos más sensibles, un intercambio de correos entre agentes del FBI discute la necesidad de traductores y terapeutas, mencionando explícitamente "comunicar avances a tus víctimas en la Argentina".

Asimismo, los documentos revelan "books" de fotos enviados al correo de Epstein que incluyen los nombres de tres modelos argentinas.

Una agencia de modelos de Buenos Aires envió correos tipo newsletter al financista entre 2012 y 2013.

Negocios y la "pérdida argentina"

Los documentos exponen la faceta financiera de Epstein y su impacto en el mercado local.

En 2018, Paul Barrett, agente financiero de Epstein, reportó haber perdido US$ 1.200.000 por el tipo de cambio y bonos argentinos durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri.

Barrett calificó a la inversión en Argentina como uno de sus "tres peores negocios", junto con General Electric.

Nombres propios: De Giordano a Joe Lewis

Los archivos detallan interacciones con diversas figuras vinculadas al país:

Roberto Giordano: Extractos bancarios muestran que el estilista recibió múltiples envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría por montos de US$ 500.

Joe Lewis: Mails de 2009 entre Epstein y el exCEO de Barclays, Jes Staley, discuten sobre el magnate británico; Staley confirma haber pasado un día con Lewis en Bariloche.

"Fred" Machado: Se hallaron contratos y tratativas de 2015 con el empresario acusado de narcotráfico para venderle a Epstein un avión Gulfstream por US$ 10 millones.

El viaje que no fue

Finalmente, los correos confirman que Argentina podría haber sido el último destino de Epstein antes de su arresto. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese invitó a Epstein a venir al país a cazar en 2019, propuesta que el financista aceptó con un "Sí", aunque su detención en julio de ese año impidió el viaje.