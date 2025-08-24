Un labrador es bicampeón del Mundial de Surf Canino

El Campeonato Mundial de Surf Canino 2025 convirtió la Pacifica State Beach, en el norte de California (Estados Unidos), en un verdadero escenario de destreza y carisma, donde los perros surfistas fueron protagonistas indiscutibles.

Entre 15 y 20 perros con sus dueños participaron en una competencia marcada por la alegría, la convivencia y el espectáculo, con Cacau, Koa y Faith como grandes figuras. Desde las primeras horas, el ambiente familiar y festivo reunió a público local e internacional, ilustrando su alcance global. Miles de visitantes disfrutaron de una jornada que fusionó deporte, pasión por los animales y entretenimiento, reafirmando al certamen como cita imperdible para los amantes del surf canino.

En la clasificación general, Cacau, labrador chocolate brasileño entrenado por el exsurfista profesional Iván Moreira, revalidó su liderazgo al adjudicarse el primer puesto, destacando por su confianza y técnica sobre olas de hasta 1,5 metros.

Koa, segundo lugar, impresionó al jurado por su estilo constante y experiencia en certámenes como el Purina Incredible Dog Challenge.

En el tercer lugar se ubicó Faith, pitbull estadounidense de 14 años y rescatada, quien, además se consagró como la mejor en la categoría de perros grandes, en la que probablemente se despidió de la competición. Su historia, reconocida con el apodo de "la perra más guay de todos los tiempos" por Sports Illustrated en 2021, emocionó al público y a la comunidad surfista.

El palmarés incluyó a Iza, bulldog francesa vencedora en la categoría de perros medianos, y a Charlie, un labrador amarillo de diez años, con participación destacada tanto en surfista extragrande individual como en equipos.

La joven Rosie, labradora de 4.5 años, brilló con su papel en el "Dream Team", conjunto que compitió en 4 categorías diferentes, resaltando así la importancia de la colaboración entre perros y humanos.

Cada uno de los perros protagonistas representa una historia de dedicación y vínculo único. Cacau logró su segundo título consecutivo tras intensas rutinas de confianza y técnica diseñadas por Moreira desde su etapa de cachorro.

Koa ratificó su capacidad de adaptación ante las exigencias del entorno marino, sumando éxitos en su recorrido competitivo. Faith se convirtió en símbolo de superación, despidiéndose de las olas con una actuación memorable a pesar de su avanzada edad.

Charlie demostró entusiasmo tan desbordante que obligó a sus dueños, Maria y Jeff Nieboer, a resguardar la tabla. La dinámica familiar incluye a Jeff acompañando a Charlie en el agua para seleccionar la ola adecuada y lanzarlo, mientras Maria lo recibe en la orilla, afianzando un lazo especial.

Rosie, habitual de las playas de Santa Cruz junto a Steve Drottar, entrena hasta cinco veces por semana y participa en múltiples categorías, consolidando su popularidad entre los asistentes.

La competencia se segmenta en varias modalidades y categorías según el tamaño de los perros, garantizando mayor equidad. Además de las pruebas individuales, existen rondas en las que los perros comparten tabla con otros perros o sus dueños, fomentando la complicidad y el trabajo en equipo. Los jueces valoran tanto la técnica -tiempo sobre la tabla, equilibrio y trucos como giros- como la conexión entre binomios.

El certamen va más allá de la competencia, ofreciendo desfiles de moda canina, exhibiciones, sesiones fotográficas, jornadas de adopción y actividades solidarias para el bienestar animal en un entorno acogedor y animado. La recaudación de fondos para entidades benéficas constituye uno de sus objetivos primordiales.