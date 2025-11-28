China endurece su postura frente a los Estados Unidos

China instó a Estados Unidos para que levante sus sanciones ilegales y unilaterales impuestas a Venezuela y haga más en aras de facilitar la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe, manifestó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning en una rueda de prensa regular.

China también instó a los Estados Unidos a atender el llamado de justicia de la comunidad internacional y a levantar de inmediato el embargo y las sanciones contra Cuba, había informado anteriormente otro portavoz de Exteriores, Guo Jiakun.

Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y dan muestra de una suerte de recalentamiento de las relaciones internacionales, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciando una incursión terrestre sobre Venezuela, más los realineamientos de China y Rusia o las bravatas de Corea del Norte, a modo de advertencia debido a los escarceos militares norteamericanos con su vecino sureño.

El Cartel de los Soles



Según informes, Estados Unidos designó formalmente el 24 de noviembre al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, e impuso sanciones a los miembros de esta agrupación, de la cual afirma que forman parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios.

La parte venezolana declaró en un comunicado su oposición a tal acción y la calificó de una ridícula mentira dirigida a entrometerse ilegalmente en los asuntos internos del país sudamericano.

"China siempre se ha opuesto a sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se opone a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", expresó Mao en respuesta a una pregunta al respecto.