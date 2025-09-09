¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud
Complejo Fronterizo Jama
Diócesis de Jujuy
Pedro Pascuttini
patrimonio cultural de la puna
Lucha contra el cáncer
Catamarca
yamal
Lali
Selección argentina
salud

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Firma de convenio

Jujuy renovó vínculos de cooperación con La Vienne

Se impulsarán proyectos de telemedicina y programas de formación en emergencias.

Martes, 09 de septiembre de 2025 00:00
CONVENIO | PERMITIRÁ AVANZAR EN LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA COMÚN PARA LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE JUJUY.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, renovó el convenio de cooperación recíproca con el departamento de La Vienne (Francia) por el período 2025-2028, consolidando así una relación iniciada en 2021 y que suma 15 misiones entre Jujuy y esa localidad europea, potenciando capacidades de médicos, bomberos y profesionales de la salud.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, renovó el convenio de cooperación recíproca con el departamento de La Vienne (Francia) por el período 2025-2028, consolidando así una relación iniciada en 2021 y que suma 15 misiones entre Jujuy y esa localidad europea, potenciando capacidades de médicos, bomberos y profesionales de la salud.

Al respecto, el mandatario destacó que "en esta nueva etapa vamos a avanzar en la creación de una plataforma común para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, Same y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas rápidas, coordinadas y de calidad".

Asimismo, confirmó que "impulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formación de recursos humanos en emergencias".

Por otra parte y en compañía del director del Same, Pablo Jure, Sadir presentó los protocolos provinciales de gestión de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con Múltiples Víctimas y Catástrofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis.

"Gracias al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que nos acompañan, avanzamos en esta cooperación que salva vidas y abre oportunidades para el futuro de nuestra provincia", recalcó finalmente.

Vinculación estratégica

AVANCES | EL DIRECTOR DE SAME PABLO JURE Y EL GOBERNADOR CARLOS SADIR.

Los vínculos de cooperación entre la provincia de Jujuy y el departamento de La Vienne son un ejemplo de cooperación descentralizada. Este tipo de colaboración se da directamente entre gobiernos subnacionales (provincias, departamentos, ciudades) y no a través de los gobiernos nacionales.

El acuerdo entre Jujuy y La Vienne existe desde 2010 y se ha renovado en varias ocasiones, la más reciente y sólida es la que se acordó en 2021, abarcando una amplia gama de temas. El objetivo principal es el intercambio de conocimientos, experiencias y la promoción del desarrollo mutuo.

Áreas de vinculación clave

Los vínculos entre Jujuy y La Vienne se centran en un intercambio de conocimientos práctico y directo, enfocado en áreas de interés común para ambas regiones, como la respuesta a emergencias, el desarrollo sostenible y la promoción cultural. Este acuerdo se desarrolla a través de la articulación del siguiente temario: Gestión de crisis y emergencias, habiéndose realizado importantes intercambios de conocimiento y formación, especialmente en la prevención y manejo de incendios forestales. Bomberos de ambas regiones han colaborado y compartido estrategias.

En salud, el acuerdo ha facilitado el intercambio de experiencias en el ámbito sanitario. Se ha trabajado en telemedicina y en la organización de servicios de emergencia hospitalaria. En turismo y cultura, se han impulsado proyectos para promocionar la cultura y el turismo en ambas regiones, como intercambios de chefs para residencias gastronómicas y la promoción de rutas del vino y el turismo rural.

En educación y ciencia, existen acuerdos de colaboración entre la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y la Universidad de Poitiers, con el objetivo de fomentar el intercambio de estudiantes y personal, así como la realización de proyectos de investigación conjuntos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD