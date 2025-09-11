Jueves con probabilidades de lloviznas

Día del Maestro y muchos niños y niñas están en sus casas ya que en la jornada de hoy no hay clases debido a la celebración del día del maestro, tan importante en la vida de todos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para para hoy cielo parcialmente nublado durante la mañana y con probabilidades de precipitaciones a partir de las 14 con 40% de chances.

Está previsto que para hoy la temperatura máxima pueda llegar a los 20 grados centígrados.

En la zona de los pericos no se anuncian probabilidades de lluvias y la temperatura máxima podría alcanzar los 24 grados con cielo parcialmente nublado.

En San Pedro se anticipa para hoy una temperatura máxima de 29 grados con cielo algo nublado.

En Humahuaca el día comienza con 4 grados y para hoy se espera una máxima de 22 grados con probabilidades de precipitaciones que rondan el 40% a partir de las 14 y para la noche se anuncia cielo parcialmente nublado.

En La Quiaca será una jornada con cielo parcialmente nublado sin precipitaciones y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 19 grados.