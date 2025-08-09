Siete frentes electorales competirán por tres bancas

En la mañana de ayer cerró el plazo para la presentación de alianzas electorales y el panorama político en Jujuy se va definiendo de cara a los comicios del próximo 26 de octubre. Siete frentes se oficializaron ante la justicia electoral para competir por la renovación de las bancas de los tres diputados nacionales que representan a la provincia.

Entre las opciones de vertiente justicialista, se presentaron el Frente "Primero Jujuy Avanza", que reúne a figuras como Rubén Rivarola, Carlos Haquim, Guillermo Jenefes, Dingui Palmieri, Agustín Perassi y Santiago Hamud. Está conformado por los partidos Jujuy Avanza, Primero Jujuy, Hacemos Jujuy y Gana Jujuy y adhieren los partidos provinciales Jujuy Avanza, Trabajadores Jujeños, Celeste para Jujuy, Poder comunal, Hacemos Abra Pampa, Todos unidos por Palpalá, Palpalá Avanza, Alternativa democrática municipal y Solo Palpalá. Esta alianza busca capitalizar el voto justicialista descontento con la conducción actual del PJ.

La segunda opción justicialista es el Frente "Fuerza Patria", que tiene como referentes a Leila Chaher y Guillermo Snopek, un espacio liderado por la agrupación kirchnerista La Cámpora y conformada por el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación FORJA, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario.

El Frente "Jujuy Crece" que representa al oficialismo volvió a repetir su amplia coalición, conformada por la UCR y varios partidos provinciales y municipales. Este espacio es liderado por el actual gobernador Carlos Sadir y el referente radical Gerardo Morales.

Por el lado liberal, la situación es más diversa ya que el espacio competirá dividido en tres frentes. El Frente "La Libertad Avanza", cuyos referentes son Ezequiel Atauche y Manuel Quintar, está conformado por el Partido La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Jujeño.

La segunda propuesta liberal la encarna el Frente "Transformación Libertaria" que tiene como referente a "Charly" Abregú y agrupa al Partido Pura Militancia y al Partido Libertario.

Y como tercera propuesta se presentó el Frente "Liberal" cuyo referente es Daniel Macías. Esta conformado por los partidos Partido Libertarios, Partido Unir y Partido Mi Jujuy.

Y el séptimo Frente es el de la "Izquierda y de Trabajadores - Unidad", con Alejandro Vilca como referente y se constituye del Partido de los Trabajadores Socialistas, Partido Obrero y el Partido Nueva Izquierda.

Con las alianzas ya conformadas, la atención se traslada ahora a las listas de candidatos. El resultado de estas elecciones legislativas será clave para el mapa político de Jujuy y para la representación de la provincia en el Congreso Nacional.

El cronograma electoral

El calendario electoral continúa con fechas clave. El 12 de agosto es el plazo límite para solicitar los colores partidarios, mientras que el 17 de agosto se deberán presentar las listas definitivas de candidatos. A partir del 27 de agosto, comenzará formalmente la campaña electoral, momento en el que los partidos y frentes podrán dar a conocer sus propuestas.

Este año, además, se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, una reforma que busca transparentar el proceso electoral y que exigirá a los ciudadanos un nuevo aprendizaje a la hora de votar. Las capacitaciones que ya están en marcha en diferentes localidades de la provincia.