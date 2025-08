Propuestas de Biblioterapia Gestáltica en la Feria del Libro

El jueves comienza la 21° Feria del Libro Jujuy "Los sentidos a escena", que se desarrollará hasta el 17 de este mes, con una inmensa variedad de actividades que se distribuirán en el corredor céntrico formado por el Cabildo, el Caja y la Enerc.

El programa completo de la Feria 2025 está publicado en su página web (feriadellibrojujuy.com.ar) y en las redes sociales.

Será la oportunidad de conocer experiencias e iniciativas como la Biblioterapia Gestáltica que creó la psicóloga, sexóloga, terapeuta Gestáltica y Sistémica María Elena Barrionuevo. "En esta oportunidad voy a estar en la Feria del libro con algunas propuestas de Biblioterapia Gestáltica, en San Salvador de Jujuy una charla abierta al público para dar a conocer el espacio y un taller con cupo, en el que trabajaremos con el libro Como agua para chocolate. Y en San Antonio, en la Biblioteca Hilarión de la Quintana, una charla dinámica", comentó a El Tribuno de Jujuy.

Acotó que "este año Los sentidos a escena es el eje central de la Feria así que me sumo a explorar de manera creativa sentidos, sensaciones, emociones y sentimientos".

La licenciada Barrionuevo explicó que "la Biblioterapia Gestáltica es un espacio en el cual, a través de la lectura y la palabra, podremos conectar con nuestras emociones, expresarlas, descubrirnos y aprender de nosotr@s mism@s de una manera creativa, utilizando la literatura y las herramientas de la Terapia Gestáltica con fines de autoconocimiento y crecimiento personal".

Dijo que "usamos la lectura como una herramienta vivencial, no solo intelectual, en lugar de sólo preguntarnos ¿Qué quiso decir el autor?, nos preguntamos también ¿Qué me pasa a mí con este texto?, ¿Con qué resueno?¿Qué emociones me moviliza? y a partir de esto, que puedo aprender acerca de mi estar en el mundo". Y reafirmó que "creo profundamente en que los libros, la lectura, lo grupal y lo comunitario ayudan a sanar y creo profundamente también en la Gestalt, no sólo como enfoque terapeútico, sino también como una maravillosa filosofía de vida".

El martes 12, a partir de las 11, en Caja (Alvear 534) brindará la charla "Introducción a la Biblioterapia Gestáltica", actividad libre y gratuita, dirigida a personas mayores de 20 años. Y por la tarde de ese mismo día, a las 15, en la Biblioteca "Hilarión de la Quintana" será la charla dinámica con cupo.

Finalmente el miércoles 13, a las 18, en el Salón Pachamama del Cabildo brindará el taller "Como agua para chocolate y cómo explorar de manera creativa nuestros sentidos", actividad con cupo.