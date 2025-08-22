¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendios en Jujuy

Respuesta rápida ante múltiples focos de incendio

Viernes, 22 de agosto de 2025 20:26

Durante la jornada de hoy, se registraron múltiples focos de incendio en distintos puntos de la provincia.

Durante la jornada de hoy, se registraron múltiples focos de incendio en distintos puntos de la provincia.



En todos los casos se desplegaron equipos de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y Brigadas de Incendios Forestales, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.



Todos los focos fueron atendidos con rapidez y hasta el momento no se registraron víctimas.

Agradecemos y destacamos el trabajo incansable de todo el personal de emergencia y brigadas que arriesgan su vida para proteger a la comunidad.
 

PUBLICIDAD