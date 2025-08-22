Respuesta rápida ante múltiples focos de incendio

Durante la jornada de hoy, se registraron múltiples focos de incendio en distintos puntos de la provincia.

En todos los casos se desplegaron equipos de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y Brigadas de Incendios Forestales, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas.

Todos los focos fueron atendidos con rapidez y hasta el momento no se registraron víctimas.Agradecemos y destacamos el trabajo incansable de todo el personal de emergencia y brigadas que arriesgan su vida para proteger a la comunidad.