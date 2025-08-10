Ecos de una elección llena de magia y fantasía

En una noche llena de magia y fantasía, tuvo lugar la elección de la reina de la Escuela Provincial de Comercio N° 3. Se trata de Candela Robles, quien representará a su colegio por este año.

La acompañaran Emilia Padilla, como primera princesa; Florencia Bejarano, segunda princesa; y Enzo Zalazar, paje 10.

La "promo" 2025 se lució en la noche con una coreografía de la que participaron todos los alumnos incluyendo a algunas candidatas y pajes. También se hicieron presentes grupos de baile para alegrar la noche.

De esta manera los "piratas" ya tienen a su nueva representante y están listos para disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Candela Robles representará a su escuela en la elección de la reina del departamento Doctor Manuel Belgrano, a realizarse el próximo 14 de septiembre.