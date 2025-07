Esta es la lista de canciones para el "Finde Estudiantil"

La organización de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes confirmó la lista de canciones que acompañarán las coreografías de los estudiantes durante el "Finde Estudiantil", los días 16 y 17 de agosto en el Estadio 23 de Agosto.

Este evento, considerado la antesala más importante de la fiesta estudiantil, reunirá a alumnos de distintos colegios que desplegarán sus bailes, mientras las mascotas animarán el ambiente y las hinchadas llenarán de ritmo y color las gradas con sus cantos y napolitanas.

Las presentaciones comenzarán a partir de las 12 hs., marcando el inicio de un espectáculo que combina tradición, creatividad y espíritu juvenil, anticipando lo que será la gran fiesta de septiembre.

Con cada detalle definido, la expectativa crece entre los estudiantes y el público que año a año disfruta de esta celebración única en el país.

El listado de las canciones por colegio

Sábado 16 de Agosto

Col. Blaise Pascal: Black Eyed Peas – Hey Mama

Esc. Municipal N°1 “Marina Vilte”: Tiago Pzk, Anitta, Emilia – Alegria

Bachillerato Prov. N°2: Deniss, Luisa Sonza, Emilia – MOTINHA 2.0

Col. Secundario N°2: Emilia – No_Se_Ve.mp3

Col. Secundario N°43: Nota Lokos – Es la que va

Col. Polimodal N°3: Lady Gaga – Abrazadabra

Col. Nuevo Horizonte N°2 Monterrrico: El Turko, El Súper Hobby – Chica Brasileña

Col. Secundario N°1: Emilia, Tini, Nicki Nicole – Blackout

Col. Sec. Antonio Maria Gianelli: Beyoncé – Crazy In Love

Col. Del Salvador: Missy Elliott, Ciara, Fatman Scoop – Lose Control

Col. Secundario N°32: MC Kevinho – Olha a Explosao

Col. Secundario N°34: Daddy Yankee – Barrio Fino

Col. Sec. N°62 “San Juan Bautista de La Salle”: Emilia, Luisa Sonza – Bunda

Col. Secundario N°6: Bruno Mars, Rose – APT

Col. Pablo Pizzurno: Daddy Yankee – Perros Salvajes

Bachillerato Prov. N°21: J Balvin – Mi Gente

EMDEI: Bad Gyal – La Prendo

Col. Mayor Juyj: Abraham Mateo – BAI-LALA

IPSEL: Macklemore, Ryan Lewis – Can’t Hold Us

Bachillerato Prov. N°6: Duki – Top 5

Bachillerato Prov. N°16: Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown – Báileme así

Col. Remedios da Escalada: Emilia – Underground

Col. N°2 “Armada Argentina”: Daddy Yankee – Switcheda

Col. Jean Piaget: Daddy Yankee – Rompe

Esc. de Minas: Trueno – Tranky Funky

Col. Divino Redentor: Angel Y Khriz, Gocho – Na De Na

Col. Cristiano Evangélico Che-Il: Bad Bunny – VOY A LLEVARTE PA PR

Col. Evangélico Cristo Rey: Kew – Descer

Col. Secundario N°39: Daddy Yankee – Con Calma

Esc. Normal de Tilcara: Taylor Swift – Shake It Off

Col. Secundario N°54: Myke Towers – LALA

E.E.T. N°1 “Ing. Luis Michaud”: Papichamp, ECKO – Árabe

Bachillerato Prov. N°15: Nicky Jam, Daddy Yankee – Muévelo

Col. Secundario N°33 de Reyes: Dj Snake, Selena Gómez, Ozuna – Taki Taki

Col. Secundario de Artes: N°42: J Álvarez – La Pregunta

Domingo 17 de Agosto

*Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Ardezz": Ezelnin, Chris LA - Que Apriete

*E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G – Ta Ok (Remix)

*Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT

*Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta – Punto 40

*E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO – Árabe

*Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría

*Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia – Bunda

*E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah – Killer Bombón

*Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro – De Carolina

*Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna – Rude Boy

*Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso – Jet_Set.mp3

*Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys – Everybody

*Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole – Blackout

*E.E.T. N°1 “Escolasticco Zegada”: K4OS – Mente en Blanco

*Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta – Hey Mama

*Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin – Baja Sube Sube

*Col. N°1 “T. Sánchez de Bustamante”: Daddy Yankee – Aquí Está Tu Caldo

*Centro Polivalente de Arte: Xihutexcatl, Renata Flores – Sígueme

Cabe aclarar que este listado no implica el orden en el que bailarán los estudiantes.