Se conoció la playlist del Finde Estudiantil

El tercer fin de semana de agosto se realiza el Finde Estudiantil en la antesala del inicio de la 73º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Como todos los años los distintos colegios de la provincia se congregaran en el estadio 23 de agosto en donde desplegaran toda su magia en las distintas coreografías, además de las hinchadas que mostraran todo el color en sus napolitanas.

Esta es la playlist de los bailes que se realizaran esos días. Cabe aclarar que no es el orden en el que cada colegio hará su performance.

Sábado 16 de Agosto

Col. Blaise Pascal: Black Eyed Peas – Hey Mama

Esc. Municipal N°1 “Marina Vilte”: Tiago Pzk, Anitta, Emilia – Alegria

Bachillerato Prov. N°2: Deniss, Luisa Sonza, Emilia – MOTINHA 2.0

Col. Secundario N°2: Emilia – No_Se_Ve.mp3

Col. Secundario N°43: Nota Lokos – Es la que va

Col. Polimodal N°3: Lady Gaga – Abrazadabra

Col. Nuevo Horizonte N°2 Monterrrico: El Turko, El Súper Hobby – Chica Brasileña

Col. Secundario N°1: Emilia, Tini, Nicki Nicole – Blackout

Col. Sec. Antonio Maria Gianelli: Beyoncé – Crazy In Love

Col. Del Salvador: Missy Elliott, Ciara, Fatman Scoop – Lose Control

Col. Secundario N°32: MC Kevinho – Olha a Explosao

Col. Secundario N°34: Daddy Yankee – Barrio Fino

Col. Sec. N°62 “San Juan Bautista de La Salle”: Emilia, Luisa Sonza – Bunda

Col. Secundario N°6: Bruno Mars, Rose – APT

Col. Pablo Pizzurno: Daddy Yankee – Perros Salvajes

Bachillerato Prov. N°21: J Balvin – Mi Gente

EMDEI: Bad Gyal – La Prendo

Col. Mayor Juyj: Abraham Mateo – BAI-LALA

IPSEL: Macklemore, Ryan Lewis – Can’t Hold Us

Bachillerato Prov. N°6: Duki – Top 5

Bachillerato Prov. N°16: Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown – Báileme así

Col. Remedios da Escalada: Emilia – Underground

Col. N°2 “Armada Argentina”: Daddy Yankee – Switcheda

Col. Jean Piaget: Daddy Yankee – Rompe

Esc. de Minas: Trueno – Tranky Funky

Col. Divino Redentor: Angel Y Khriz, Gocho – Na De Na

Col. Cristiano Evangélico Che-Il: Bad Bunny – VOY A LLEVARTE PA PR

Col. Evangélico Cristo Rey: Kew – Descer

Col. Secundario N°39: Daddy Yankee – Con Calma

Esc. Normal de Tilcara: Taylor Swift – Shake It Off

Col. Secundario N°54: Myke Towers – LALA

E.E.T. N°1 “Ing. Luis Michaud”: Papichamp, ECKO – Árabe

Bachillerato Prov. N°15: Nicky Jam, Daddy Yankee – Muévelo

Col. Secundario N°33 de Reyes: Dj Snake, Selena Gómez, Ozuna – Taki Taki

Col. Secundario de Artes: N°42: J Álvarez – La Pregunta

Domingo 17 de Agosto

*Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Ardezz": Ezelnin, Chris LA - Que Apriete

*E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G – Ta Ok (Remix)

*Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT

*Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta – Punto 40

*E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO – Árabe

*Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría

*Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia – Bunda

*E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah – Killer Bombón

*Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro – De Carolina

*Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna – Rude Boy

*Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso – Jet_Set.mp3

*Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys – Everybody

*Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole – Blackout

*E.E.T. N°1 “Escolasticco Zegada”: K4OS – Mente en Blanco

*Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta – Hey Mama

*Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin – Baja Sube Sube

*Col. N°1 “T. Sánchez de Bustamante”: Daddy Yankee – Aquí Está Tu Caldo

*Centro Polivalente de Arte: Xihutexcatl, Renata Flores – Sígueme