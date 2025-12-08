24°
8 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Córdoba
HANDBALL
Japón
Bajos salarios
Cindac
andinistas
ATE
Australia
pedido de captura
La Mona Jimenez
Córdoba
HANDBALL
Japón
Bajos salarios
Cindac
andinistas
ATE
Australia
pedido de captura
La Mona Jimenez

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Centenares de niños se consagraron a la Virgen del Rosario en Río Blanco

El Santuario de Río Blanco fue escenario este domingo de un emotivo Jubileo de los Niños, que incluyó la tercera consagración a la Virgen del Rosario. 

Lunes, 08 de diciembre de 2025 13:38

Con gran participación de familias jujeñas, el Santuario de Río Blanco, la Pastoral Familia y Vida del Obispado de Jujuy llevaron a cabo este domingo 7 de diciembre el Jubileo de los Niños, en el marco del Año Jubilar. La jornada, vivida en un clima de alegría y oración comunitaria, tuvo como momento central la 3ª Consagración de los niños a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Las actividades comenzaron a las 9:00 con la concentración en la rotonda de ingreso a Río Blanco. Media hora después, la comunidad inició una procesión hacia el Santuario, meditando el Santo Rosario durante el recorrido. Al llegar, los niños y sus familias atravesaron la Puerta Santa y visitaron a Jesús Sacramentado y a la Virgen.

La Santa Misa fue el eje de la celebración, con una participación activa y destacada de los más pequeños, quienes animaron la liturgia con cantos y gestos. El momento más emotivo se vivió durante la Consagración a la Virgen: numerosos niños se acercaron con su rosario en mano para ofrecerse a María. Al finalizar el acto, fueron sus propios padres quienes les impusieron el rosario, como signo de compromiso familiar y acompañamiento en la fe. También participaron mamás embarazadas, encomendando a sus hijos por nacer a la protección de la Virgen.

Desde la organización agradecieron a las familias, comunidades y servidores que hicieron posible el encuentro, y renovaron la invitación a seguir fortaleciendo la vida de fe en el hogar, colocando a los niños en el centro como signo de esperanza.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD