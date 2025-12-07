Trabajo constante en las campañas para salvar vidas

El Centro Regional de Hemoterapia Jujuy continúa con las campañas de donación de sangre a través de diferentes puntos de Jujuy.

Durante el año, se abren las posibilidades para brindar accesibilidad a las personas que desean dar vida mediante la sangre de voluntarios que pueden hacerlo desde sus lugares de residencia o de trabajo, para evitar grandes traslados.

OPERATIVOS | AYUDAR DESDE EL ACTO DE AMOR A LAS PERSONAS QUE LO PRECISAN

Es importante mencionar que las acciones se llevan adelante desde el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en avenida Ingeniero Carlos Snopek esquina Teniente 1º Bolzán de Alto Comedero -a la par del hospital" Snopek"- punto referencial desde donde se direccionan las acciones en las escuelas, en los barrios, en el centro de la ciudad y en el interior de la provincia, con la premisa de siempre trabajar juntos para salvar vidas.

En cada una de las propuestas se comparte el compromiso por ayudar a rehabilitar la salud de las personas que lo precisan, desde la alegría y diferentes vivencias que enriquecen el trabajo.

Recientemente, el Centro Regional de Hemoterapia continúa con las actividades en el interior de la provincia, como por ejemplo, Uquía.

VOLUNTARIOS QUIAQUEÑOS | OFRECIERON SU AYUDA EN LA CAMPAÑA.

Así también, se realizó el operativo denominado "Mi sangre, tu sangre" junto a la comunidad educativa del IES 1 sede La Quiaca y todo gracias a un cúmulo de acciones que concluyen con excelentes jornadas de donación de sangre en servicios de transfusión hospitalarios e instituciones que cuentan siempre con la alegría de saber que se pueden salvar muchas vidas.

Las instituciones que participaron, fueron los hospitales "Pablo Soria", "San Roque" y el IES 6 sede El Carmen.

Es fundamental resaltar que todas las propuestas se efectúan con el fin de seguir trabajando para consolidar la cultura de la donación voluntaria de sangre y de plaquetas junto al registro de donantes de médula ósea; de esta manera, los hospitales tienen calidad y cantidad necesaria de componentes sanguíneos para las transfusiones. El Centro Regional de Hemoterapia desarrolló el operativo "Mi sangre tu sangre" junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios de ciudad Perico en la plaza central, donde se brindó información, se inscribieron donantes en el registro y se regalaron presentes en agradecimiento a su acto voluntario. También procedimientos de plaquetoféresis y se aprovechó la oportunidad para saludar y agradecer a todos los donantes de plaquetas.