Asumieron ayer los nuevos concejales de Palpalá

En el marco de la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Palpalá, asumieron ayer los ediles que conforman el nuevo parlamento.

La sesión preparatoria se desarrolló en el recinto "Oscar Maestro López" donde se les tomó juramento a los ediles que ocuparán las cuatro bancas que se renuevan luego de las elecciones legislativas provinciales.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola y miembros de su gabinete estuvieron presentes en la ceremonia, reforzando la vinculación institucional con el renovado Concejo Deliberante.

Entre los nuevos representantes que asumieron sus bancas y prestaron juramento se encuentran Diego Sebastián Cáceres, Rubén Alejandro González, Rodrigo Reynaga y Alicia Maribel Zerpa.

Una vez completado el acto de asunción, se designaron las nuevas autoridades del Concejo. Roxana García fue ratificada como presidenta, acompañada por Diego Cáceres (PJ) en la vicepresidencia primera y Franco Yarvi en la vicepresidencia segunda.

Roxana García señaló que "la diversidad de fuerzas políticas en el recinto, le permitirá al Concejo Deliberante contar con los aportes y el consenso para trabajar en ordenanzas destinadas a la gente".

Diego Cáceres del (PJ) dijo "soy el único representante del PJ, vengo con muchas ganas trabajar para la gente", dijo. El edil trabaja desde lo social desde hace más de 21 años y tiene experiencia en la conformación de cooperativas y el trabajo de las mismas en la comunidad. "Desde mi banca se recibirán también los reclamos de la gente y articularemos acciones desde lo legislativo para llevar los pedidos de la gente al intendente", acotó.

Rodrigo Reynaga señaló que desde las dos bancas que representan a la Libertad Avanza, trabajaran en los temas que la gente necesita.

La sesión también sirvió como marco para la despedida de los ediles que concluyeron su mandato. El cuerpo legislativo brindó un reconocimiento a Susana Hebe Callejo, Daniel Luna, Julio Mamani y Betina Rivero por su labor.

Además, se formalizó el cese de Juan Flores, quien había renunciado a su banca previamente cumpliendo con un compromiso de rotación acordado en el espacio político del Frente Palpaleño. Ahora se prevé la asunción, en su lugar, de Oscar Alcocer, primer concejal suplente.