Certificados a formadores

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir y la titular del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, se entregaron certificados de reconocimiento a formadores del proyecto Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral.

En el acto realizado en el salón Éxodo del Cabildo se destacaron “el fuerte valor y compromiso de todos los participantes, quienes ahora van a poder replicar sus conocimientos en todo el territor i o”. Respecto al desarrollo del proyecto, Navarro hizo especial énfasis en el material recolectado a partir de la creación de la red, el cual “nos va a permitir continuar desarrollando e implementando políticas públicas de gran alcance e impacto”.

Trabajar sobre la prevención es lo más importante”, insistió, sosteniendo que “poder llegar con información y las herramientas necesarias para evitar cualquier situación de conflicto es un gran avance en materia de derecho para la sociedad que nosotros queremos”. Finalmente, destacó la importancia de “la comunicación entre todas las personas”, a fin de erradicar cualquier tipo de violencia. Cabe recordar, que Ree Sii es un proyecto ejecutado junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina junto al Consejo Provincial de Mujeres y el apoyo de Fundación Huésped.