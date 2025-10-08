Se realizan mejoras en el Asentamiento 4 de Agosto

La Mesa de Gestión, compuesta por varias dependencias del gobierno provincial, lleva adelante un conjunto de acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de los vecinos del Asentamiento 4 de Agosto, en el distrito Alto Comedero.

Las tareas incluyen la regularización dominial de los lotes, el nivelado y mejoramiento de calles, así como la instalación de nueva luminaria pública y la extensión de la red de agua potable.

Desde la Secretaría de Ordenamiento Territorial, uno de los organismos que conforman la Mesa de Gestión, informaron que se están otorgando permisos provisorios para la conexión de los servicios básicos, lo que permitirá avanzar de manera ordenada en la instalación de energía eléctrica y agua potable en el sector.

Estas acciones forman parte de una intervención integral de urbanización y servicios esenciales, impulsada por el gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso a condiciones dignas de hábitat e infraestructura básica para las familias que residen en el asentamiento.

Carroza ganadora

La Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Escolástico Zegada" invitó a las escuelas primarias y de nivel inicial a visitar la exposición de la carroza ganadora del primer premio de las Escuelas Técnicas en la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Hoy y mañana la escuela recibirá a los visitantes de 9 a 12.30, de15 a 18.30 y de 20 a 21.30. Asimismo solicitó a las instituciones educativas que quieran realizar dicha visita confirmen el horario elegido al 4231619. Las demás personas podrán visitarla durante todo el día y de 20 a 21.30.