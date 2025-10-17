La Cena Blanca 2025 se realizará el 5 de diciembre

La fecha está grabada en el calendario, la Cena Blanca 2025 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Ciudad Cultural. Tras la primera reunión organizativa, el gran tema que ahora mantiene en vilo a estudiantes y familias es la definición del precio final de la tarjeta.

La incógnita del costo no es un detalle menor. El estudiantado jujeño junto al Ente Autarquico Permanente informaron que en los próximos días se convocará a una nueva reunión con el objetivo central de fijar el valor de la entrada.

Para agilizar el proceso, se elaborará un formulario digital que será distribuido en todos los establecimientos educativos. A través de este canal, los jovenes egresados podrán elegir entre las alternativas del menú que se les ofrecerán.

Mientras tanto, la expectativa crece. La comunidad educativa aguarda el anuncio del valor de la tarjeta, que es, sin duda, la información más esperada y la que definirá el acceso masivo a esta celebración tan significativa.