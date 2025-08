“La música nunca me hizo faltar nada”

Vuelva la “Gauchita” a Jujuy. Esta noche, la salteña folclorista Paola Arias, ofrecerá un espectáculo único en la peña Viva Jujuy (Juana Manuela Gorriti 688), desde las 22, junto a otros artistas.

Para contar detalles de su presentación y hablar un poco de su presente, El Tribuno de Jujuy conversó con ella. Mientras sigue recorriendo escenarios de su provincia, Tucumán, Catamarca, y otras provincias, con la fuerza que caracteriza su canto, nos cuenta que está preparando un espectáculo muy especial junto a una Orquesta Sinfónica, que se presentará el próximo mes de septiembre en el Teatro Provincial de Salta.

“Estoy laburando a full con eso”, dice, “el espectáculo se va a llamar Raíz de Mujer, porque tengo un repertorio que incluye algo de lo que ya tengo grabado, y esta vez lo voy a hacer orquestado, más temas melódicos que siempre quise hacer, teniendo en cuenta voces femeninas que han tenido una trayectoria enorme dentro de la música latina, como ser Valeria Lynch, Isabel Pantoja, Rocío Durcal, Rocío Jurado”, dice muy entusiasmada. “Va ser un combo de música que hace muchísimo tiempo quería hacer, y ahora se me presentó la oportunidad, y va ser en el marco de los 25 años y un poco más que ya cumplí con la música”.

Sobre la posibilidad de hacerlo en otros lugares, comentó que una vez que están hechas las partituras, cualquier sinfónica lo puede tocar, y ese podría ser un aliciente para girar con este espectáculo. “Me gustaría que el público pueda disfrutar de algo distinto de mi parte, de parte de una mujer que toda su vida estuvo trabajando con el folclore, renovándose todo el tiempo, porque acá si no la peleas, te quedas en el fondo del tacho. Hay que seguir trabajando siempre y yo estoy feliz de haber logrado esto”. Ella impuso su voz en un tiempo en el que todavía la nueva movida del feminismo no había empezado a alzar su voz.

Es de la generación de mujeres cantoras que se abrió paso genuinamente. Es también de las mujeres brillantes que decidió nunca irse de su provincia, y aun así se la escuchó en escenarios nacionales, y entonces reflexiona "encaro con mucho entusiasmo mi vida de artista.

En todos estos años ya he pasado por todas y la música nunca me hizo faltar nada. Soy una agradecida por eso. Siempre han salido cosas. Siempre pude mantenerme en esto, y en los momentos que han sido con más suerte, aprovechamos le metimos para adelante, invertimos e hicimos que el número se mueva. Y cuando fue tiempo de vacas flacas hemos hecho todo más despacio quizás, pero nunca me crucé de brazos a esperar que alguien me llame.

Yo siempre he seguido vendiéndome”, asegura. “Otra cosa es estar atenta lo que te pide el público, siempre considero mucho cuando me dicen, ‘che Negrita, podrías hacer esto’. Pero sí cuesta un montón mantenerse, más en ámbito femenino también, pero es cuestión de ponerse la mochila al hombro”, comenta.

Recuerda que “éramos muy pocas las voces femeninas que estaban vigentes cuando comencé. En el año 1998 cuando salgo yo, sale Tamara (Castro, fallecida en un accidente), y La Sole un tiempo antes. Ahí se empezó a abrir la cancha a voces femeninas. Cuando yo entré en ese tiempo a la compañía discográfica había varias mujeres de La Rioja que mandaban su material, y desde Salta resurge Melania Pérez, que la teníamos un poco guardada en Salta”. Está convencida de que “el tema de la popularidad femenina hoy, realmente es en buena hora que se dé. Hay muchas chicas que cantan hermoso, que tienen potencia, voces muy cuidadas, e incluso calidad para buscar sus repertorios, y todo eso es valioso”.

Repertorio actual

“Hoy mi repertorio se basa en lo que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo y también incluyo lo último que grabé, o temas de tendencia como es el estilo de la chaqueñada. En los festivales se maneja más lo popular para alegrar; y en el teatro es distinto, porque me paro en el escenario y les digo, ‘escuchen lo tengo para regalarles’”, explica sobre las distintas variantes.

Y en Peña Viva Jujuy

En una peña, el repertorio y la forma del espectáculo quedaría como en un término medio entre lo que implica un festival y un teatro. “En una peña también puedo manejar el repertorio, contarle a la gente detalles, presentar los temas, hablar más, es otro tipo de interacción porque el público está cerca. Es distinto”, comenta y promete una noche especial en Jujuy, después de mucho tiempo de no tocar en la capital, y además porque será la única presentación en nuestra ciudad.

Proyectos

Sus últimas grabaciones fueron singles. Una zamba de Jorge Milicota, “Tu respuesta”; “No la beses” y “La nave del olvido”. Confiesa que está más abocada a hacer las piezas que elige en vivo, que en meterse en un estudio a grabar. Y entre sus proyectos o sueños mencionó que desea “hacer un feat, con gente del ambiente porque me gusta que actualmente se mezclan varias generaciones y estilos”, y entre los artistas que piensa están Euge Quevedo, al cuartetera del momento “me parece una flaca divina”, dice; y “también hablé con los chicos de Destino San Javier, para hacer algo más lírico”, dice, “son cosas que una tiene pendiente a futuro, y no descarto”, concluyó.