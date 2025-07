Jujeño premiado en un encuentro internacional

SAAVEDRA NEYROT | COMPARTIÓ CON ENTUSIASMO LA EXPERIENCIA VIVIDA.

El jujeño Héctor Rubén Saavedra Neyrot obtuvo el segundo lugar en el XIII Encuentro Internacional de Haiku, celebrado los días 6, 7 y 8 de marzo en Buenos Aires, un evento organizado por el prestigioso Instituto Tozai que se realiza cada dos años y congrega a poetas de distintos puntos del mundo.

En su reciente visita a El Tribuno de Jujuy, compartió con entusiasmo la experiencia vivida en la capital del país, donde fue distinguido en un certamen que, según relató, superó todas sus expectativas. "Fui con la intención de saber dónde estaba parado, aunque tampoco tenía expectativas", confesó. Sin embargo, su poesía fue reconocida por el jurado que, en una decisión inusual, dejó el primer lugar desierto, lo que elevó a Saavedra al puesto máximo del concurso: "No lo podía creer".

El encuentro fue una oportunidad invaluable para interactuar con autores y estudiosos de países como Uruguay, México, Japón, Rumania y diversas regiones de Argentina. Allí, el haiku -una forma poética de origen japonés que se estructura en 17 sílabas distribuidas en tres versos (5-7-5) sin rima- fue protagonista. Para Saavedra, "el haiku no se elabora ni se fabrica, nace espontáneamente, es el aquí y el ahora", expresó, reafirmando su vínculo con esta poética desde hace más de tres décadas.

A pesar de su extensa trayectoria, el escritor reveló que su camino no siempre fue fácil. "Hace 30 años golpeo puertas y nunca se abrió ninguna, pero decidí ir a Buenos Aires y se abrieron todas de golpe. Me empezaron a llegar propuestas de docentes para trabajar en conjunto allá; se mueve todo de manera distinta a como es acá", explicó, aún sorprendido por la repercusión que tuvo su participación.

Uno de los momentos más significativos fue la noticia de haber sido beneficiado con dos becas de estudio otorgadas por la fundación organizadora del evento: una diplomatura en cultura oriental -que abarca India, China, Corea y Japón- y un seminario exclusivo sobre poesía haiku. Ambos espacios formativos se desarrollarán a lo largo del año y culminarán con la entrega de una monografía. "Cuando recibí el correo de mi profesora con la noticia, no lo podía creer", expresó con emoción.

Su interés por el haiku surgió casi por casualidad. Mientras cursaba en la Facultad, encontró un libro de Borges que incluía 17 haikus escritos por el autor argentino. "Me sorprendió. No sabía lo que era, en esos tiempos no había internet", recordó.

En Jujuy, Saavedra desea transmitir sus conocimientos a través de talleres y proyectos dirigidos a jóvenes y adolescentes. Planea llevar esta propuesta a ciudades como Ledesma, San Pedro y Palpalá entre agosto o septiembre. Además, aspira a regresar a Buenos Aires con nuevas presentaciones de libros y continuar construyendo puentes en torno a esta milenaria forma de expresión.

Menciona también a Matías Quiroga, profesor de Letras, como el único jujeño capacitado para dar talleres de haiku. Fue él quien llevó el primer libro de Saavedra a una ponencia en Buenos Aires, propiciando un primer contacto a la distancia. "Que hayan conocido mi obra sin conocerme a mí, fue algo enorme", subrayó.

Hoy, con el reconocimiento en mano y nuevas metas por delante, Héctor Rubén Saavedra Neyrot se proyecta como un referente del haiku en la región, con la firme convicción de sembrar esta poesía de lo mínimo y lo esencial.