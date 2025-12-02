El Concejo Deliberante destacó a la joven actriz

La joven actriz jujeña Francesca Varela, que logró capturar la atención del público por su actuación en la serie "Las Maldiciones", que está disponible en la plataforma Netflix, fue destacada en el Concejo Deliberante.

Cabe recordar que la serie alcanzó el top 10 entre las vistas por la plataforma, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de audiencia y uno de los grandes éxitos de la temporada. Cabe destacar que Francesca colaboró activamente con la asociación Sol y Arte, participando activamente en proyectos de beneficio social.

"Las Maldiciones" es una miniserie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia y la joven jujeña Francesca Varela, que mezcla thriller político y drama familiar. Filmada en diversas localidades de la provincia de Jujuy.

Al respecto, la concejal Melisa Silva, autora del dispositivo legal entregado, afirmó: "Estamos muy contentas de tener la posibilidad que nos visite Francesca, la habíamos visto en la serie "Las Maldiciones" de Netflix, nos contó que desde muy pequeña tiene esa vocación por la actuación y gracias a ese empuje logró actuar junto a un gran actor como Leonardo Sbaraglia, tiene un gran futuro por delante".

Mientras que la actriz Francesca Varela, expresó: "La verdad que esto para mí es un sueño cumplido, algo muy importante en mi carrera artística y me alegra recibir este reconocimiento".