El regalo de Charly García a Rod Stewart tras su paso por el país

Antes del recital que tuvo lugar en el Movistar Arena de Buenos Aires, Charly García y Rod Stewart compartieron un encuentro privado marcado por gestos de respeto mutuo. La reunión se concretó minutos antes del show programado, donde ambos músicos se mostraron distendidos en el camarín del artista británico.

Durante la charla, Charly García entregó a Rod Stewart un ejemplar del sencillo "In the City", título que el propio argentino grabó recientemente junto a Sting. Esta producción, considerada uno de los lanzamientos destacados del año en la música latinoamericana representa el retorno discográfico del intérprete de "Demoliendo Hoteles" luego del lanzamiento de su disco "La lógica del escorpión".

La interacción incluyó agradecimientos y bromas sobre el presente de cada uno. En el intercambio, Rod Stewart felicitó a Charly García por su trayectoria y por el nuevo lanzamiento. El saludo se produjo en un contexto de expectativa por la visita del británico a Buenos Aires, donde ofreció un show ante miles de personas. La presencia del ídolo del rock nacional en el estadio causó sorpresa entre los asistentes.

El recital de Rod Stewart en el Movistar Arena de Buenos Aires expuso el pulso inalterable de una figura con décadas de historia en la música popular. El artista británico abrió la inolvidable noche ante miles de asistentes con una declaración de afecto por la ciudad y una invitación a disfrutar de una velada cargada de clásicos, homenajes y referencias directas al público argentino.

AGRADECIDO | ROD STEWART FUE DISTINGUIDO COMO HUÉSPED DE HONOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

La bienvenida se proyectó en la pantalla principal con la frase: "Buenas noches, damas y caballeros. Es un placer estar de vuelta en esta magnífica ciudad de Buenos Aires y actuar para ustedes una vez más. La banda y yo estamos realmente emocionados. Que comiencen los buenos momentos y disfruten de la velada. Con cariño, Rod y la banda".

El inicio con "Infatuation" y "Tonight I'm yours" marcó el tono de un show con equilibrio entre energía, intensidad y emotividad. Las proyecciones en las pantallas, con imágenes de portadas de discos y afiches antiguos, reconstruyeron la trayectoria de Rod Stewart desde los años ochenta. La interpretación de "It takes two", dedicada a Tina Turner, se sumó a los homenajes de la noche, alineando el repertorio con la memoria de figuras icónicas de la música anglosajona.

Aquel saludo anticipó la mezcla de formalidad y calidez que guiaron el espectáculo. Durante una hora y 45 minutos, Stewart recorrió veintidós canciones de distintos períodos de su carrera, mezcló tributos a colegas como Tina Turner y Christine McVie e integró guiños al país anfitrión con versiones como "Don't Cry for Me, Argentina".

Desde el escenario, Stewart se conectó con la audiencia alternando arengas y gestos cómplices, como mimar la franja verde y blanca cuando reconocía camisetas del Celtic, club escocés del que es simpatizante. En medio de "Maggie Mae", las ovaciones confirmaron que sus clásicos mantienen vigencia entre públicos de distintas generaciones. El recorrido siguió con "This old heart of mine" y "The first cut is the deepest". En este último, los músicos permanecieron sentados, logrando un ambiente de banda callejera y facilitando el primer gran coro de la noche entre los espectadores.

La banda que acompaña a Rod Stewart se destacó por su versatilidad, alternando formaciones de hasta trece músicos en escena, sumando instrumentos como arpa, violines y percusiones. El cierre estuvo marcado por la explosión de globos y una atmósfera de carnaval en "Love train". Stewart celebró junto a su banda y el público, reforzando la vitalidad que mantiene a los 80 años. El cantante presentó la gira como "One last time", aunque demostró que su vigencia y carisma permanecen intactos.