Exitoso desarrollo y cierre de la muestra colectiva “Arte Fusión”

Con la presencia de los artistas expositores, se realizó el cierre de la muestra colectiva "Arte Fusión", que con profundo sentir federal, unió en un abrazo a las cuatro regiones de la provincia de Jujuy. Artistas de la Puna, de la Quebrada, del Valle y de la Selva pusieron a consideración del público su arte y su talento, materializado en importantes obras, en las que resaltaron paisajes, ritos, tradiciones, esculturas, tallados en piedra y madera, entre otros. La muestra que nació por iniciativa de la profesora y artista plástica Beatriz Varela, se realizó en "Culturarte" y fue masivamente visitada por escuelas, por el público jujeño y numerosos turistas llegados desde otros países.

En su mensaje, la profesora Beatriz Varela agradeció a cada uno de los artistas por su participación en la muestra. "Gracias por haber venido a este cierre, estoy gratamente sorprendida por esta convocatoria. Cuando empecé con la primera nuestra, nunca imaginé que podía llegar tan lejos. Mi deseo era llevar el arte de todos ustedes a San Pedro de Jujuy y recibí el apoyo de grandes artistas. Fue todo un camino, un proceso de aprendizaje, donde aprendí de todos. Por eso me animé en marzo a hacer algo mayor y luego Marcelo me propuso traer la muestra a San Salvador de Jujuy. Así llegó 'Arte Fusión', mostrando la riqueza, la particularidad especial de cada uno de ustedes. En este tiempo, a través de sus obras los conocí y aprendí de todos. Vine todo el mes y no dejaba de emocionarme. Agradecía a Dios por la nobleza y generosidad de cada uno de ustedes, porque el regalo que le hicieron a mi corazón no tiene precio. Estaré agradecida eternamente. Si yo tuviese el poder adquisitivo, les pagaría por estar aquí junto a sus obras, por eso es lo correcto, porque sé lo que significa el costo de hacer una obra, el tiempo, los materiales. Gracias a todos y seguiremos en contacto hablando de esto que tanto amamos, anhelando el momento en que una vez más el arte nos convoque".

Una realidad que preocupa

Durante el cierre, se compartió una merienda y el momento que se hizo propicio para un diálogo profundo cimentado no sólo en la producción artística de los integrantes de la exposición, sino además, se abrieron canales para abordar diferentes temas, tales como inquietudes y situaciones preocupantes que afectan al arte jujeño.

En ese sentido, se habló de la creación de un Museo del Arte en Jujuy, que tenga como objetivo preservar la historia del arte, las obras de incalculable valor de artistas pioneros y de los que continúan, con esfuerzo propio, haciendo arte. La situación de los museos privados, que no cuentan con apoyo alguno para sostenerse en el tiempo, algunos de los cuales están cerrados. El incumplimiento de leyes, como por ejemplo, que el arte esté presente en las obras públicas, indicando que solo se cumplió en la obra de construcción del Centro Judicial San Pedro, donde hay dos murales gigantes y en las otras se omitieron. Otro punto a destacar tuvo que ver con la necesidad de que la familia plástica jujeña, dejando diferencias de lado, pueda unirse, conformarse, constituirse, para tener voz en los distintos ámbitos y poder acceder a beneficios y a participación en muestras nacionales e internacionales. La protección de obras de artistas jujeños que están guardadas en un galpón, sin que se cuente con las mínimas condiciones de preservación, entre otros.