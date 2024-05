Hoy desde las 20 se concretará el Recital Homenaje a “Perro Perdido”, para recordar y pedir justicia por el músico asesinado hace pocos días, Matías “Luri” Sosa. Será en Piazzolla Bar, ubicado en avenida Vespucio 3022, de barrio Malvinas, de esta ciudad.

“Es un festival en memoria y exigiendo justicia por nuestro amigo”, expresó Alejandro “Pichy” Carrizo, músico, amigo de “Luri” y organizador del encuentro, hoy radicado en Tucumán, que llegó especialmente ayer a Jujuy para este homenaje.

“PICHY” CARRIZO

La noche contará con las actuaciones de Murga Falta un Tono y Murga Descarrilados, Cho, Irresponsable Punk, el propio “Pichy” Carrizo, Cebú del Huaico, Ari Pantaleón, Chinasky, GabilanPlagued, Casino, Coyas Duros, Reynas del Vapor, La Logia y hacia el final la invitación es a una zapada de amigos. Aunque es muy reciente el homicidio de “Luri” Sosa, músico de larga trayectoria, en el ambiente under en Jujuy ya se lograron organizar sus amigos y colegas, para con arte hacer el reclamo de justicia. Días atrás, en oportunidad de la fecha del natalicio del músico (habría cumplido 40 años), “Pichy” Carrizo llevó adelante un homenaje en vivo, por Facebook, en el que se sumaron amigos artistas de distintos lugares del país y del exterior

COYAS DUROS | ESTARÁ PRESENTE EN ESTE RECITAL

En los últimos tiempos, estaba preparando el lanzamiento de su proyecto solista “Perro perdido”, y de ahí el nombre de este homenaje. En ambas oportunidades, la virtual y la de esta noche, se pide una colaboración mínima con la entrada para saldar gastos de la organización y para recaudar fondos que ayuden a la familia de “Luri”

“Pichy” Carrizo conversó con nuestro diario para contar detalles de este encuentro y de la relación que lo unía con Matías “Luri” Sosa. “Nosotros nos criamos en el mismo barrio, en las 820 Viviendas, en la zona sur de San Salvador de Jujuy. En nuestra adolescencia, resaltó nuestro gusto por la música, que es el mismo, venimos del punk rock, y formamos la banda Los Chinos, allá por el 2004”, contó quien hace 15 años se fue a vivir a Tucumán donde tiene dos bandas, Sacha Inah y Mensajeros Químicos, y además también tiene su proyecto solista.

CHO

Hablando de la calidad humana y artística de su amigo, dice: “Él era un músico influencia para mucha gente de Jujuy, sabía mucho de música, melómano al palo. Si había una banda que le gustaba, la descubría con todos los sentidos, y después venía emocionado y te mostraba lo que había escuchado. Era alguien que te daba arte todo el tiempo. Era un artista con todas las letras”. “En estos momentos, él estaba armando su proyecto solista, con algunos amigos invitados que le hacían el aguante, pero netamente el trabajo iba a ser con sus canciones”, continuó “Pichy”.

REYNAS DEL VAPOR | TAMBIÉN SE SUMA ESTA NOCHE.

Él, “Luri” y los músicos que sonarán esta noche, además de sus amigos artistas, son personalidades reconocidas de la escena undergrownd en Jujuy, es decir del arte que se mueve en bares y espacios pequeños. La última banda que tuvo “Luri”, que fue muy reconocida en este ambiente fue Invasores, con la que ha tocado muchos años y con mucha gente que lo seguía. “Desde que nos enteramos de la noticia del asesinato de ‘Luri’, a todos sus allegados nos ha generado mucha angustia, yo particularmente, que vivo lejos. Ante la desesperación de no poder estar en su despedida física, se me ocurrió primero el homenaje por redes sociales, y ahí fue que hicimos un vivo por Facebook”, comenta “Lichy”. “Y de ahí que con un montón de amigos de él siguió la idea del festival que se hace esta noche”, siguió.

“Los que organizamos esto somos un grupo de amigos de la vida, de ‘Luri’, que no vamos a descansar hasta que se haga justicia para que él descanse en paz. La inseguridad en Jujuy es muy preocupante, y no quisiéramos que las autoridades no hagan la vista gorda. ‘Luri’ no es la única víctima por un asalto, o en manos de gente que está en situación de consumos problemáticos. Hay un montón de flagelos que se tapan en el norte argentino. Hay mucha gente sufriendo por la violencia”, concluyó.