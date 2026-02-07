23°
Corsos Capitalinos 2026
Festival Nacional del Mango
Barrio Mariano Moreno
Literatura hispanoamericana
Puente General Arias
PERICO
San Pedro
San Pedro
tucuman
LIGA PROFESIONAL

Noche “negra” para River que fue goleado por Tigre

Un enorme partido del "matador" que pasó por encima al equipo de Marcelo Gallardo. El resultado final fue 4 a 1 para los de Victoria que se ilusionan con hacer un gran campeonato.

Sabado, 07 de febrero de 2026 23:31
TIGRE | GOLEÓ A RIVER HACIENDO UN GRAN ENCUENTRO EN EL "MONUMENTAL".

Un categórico Tigre goleó y goleó 4 a 1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.

En el estadio "Monumental", el "matador" abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.

En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 23 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el ´Millonario´.

Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 en el estadio "José Dellagiovanna".

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15. Luego de ese encuentro ante el "bicho", el "millo" deberá presentarse por Copa Argentina frente a Ciudad Bolivar por los 32avos de final.

 

