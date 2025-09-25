°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
pedestrismo
Copa Libertadores de América
Copa Libertadores de América
Natación
PRIMERA NACIONAL
ajedrez
Gobierno de Jujuy
Infraestructura urbana y educativa
Universidad Nacional de Jujuy
Deportes

Racing: La felicidad de Costas

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró muy contento luego del triunfo y la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025, aunque eligió ser prudente afirmando que llegar a dicha instancia tras 28 años "está lindo", aunque no se pueden conformar con eso.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 00:00

"Nosotros queremos llevar a Racing 'allá'" reveló el director técnico, haciendo referencia al título del certamen continental, pero evitando decir la palabra campeón, fiel a su estilo.

Con el triunfo por 1-0 en el partido de vuelta, y 2-0 en el resultado global, el elenco que hace de local en el "Cilindro" de Avellaneda se metió en la semifinal y sueña con un nuevo título internacional, siendo el campeón defensor de la Copa Sudamericana.

Alegre pero prudente, Costas transcurrió la totalidad de la conferencia de prensa con una sonrisa, habiendo hecho historia con Racing una vez más.

"Contento y orgulloso de los chicos, que hicieron un partido bárbaro" afirmó estar el DT, abriendo la conversación, y aseguró que ganaron "muy bien", e incluso aventuró que debían "haber definido el triunfo en el primer tiempo".

 

