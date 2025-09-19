°
PRIMERA NACIONAL

"Estamos dispuestos a pelear hasta el final"

El "Vikingo", referente de Gimnasia y Esgrima, reaparecerá el domingo ante Agropecuario en el "23 de Agosto".

Viernes, 19 de septiembre de 2025 00:00

Después de cumplir dos fechas de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Nicolás Dematei está en condiciones de volver a la titularidad en Gimnasia, que el próximo domingo recibirá a Agropecuario por la fecha 32 de la Primera Nacional, Zona B.

"Seguimos en la pelea", definió el referente del plantel y puntualizó que el grupo "está tranquilo" para luego señalar que "vamos partido por partido, porque sabemos que lo que viene será muy duro".

"Siempre nos esforzamos para sumar de a tres, de hecho trabajamos cada día para crecer y acercarnos al máximo objetivo", aseguró el "Vikingo".

Por otra parte, hizo referencia al rol de la gente en esta fase definitoria del campeonato, resaltando que "verdaderamente sentimos el apoyo del hincha" y afirmó que "lo necesitamos".

"Por eso nuestro agradecimiento con los jujeños es total y esperamos que la cancha esté linda el domingo", enfatizó.

En cuanto al próximo rival, consideró a Agropecuario como "equipo complicado" y argumentó que "todos nos estamos jugando por algún objetivo".

En su análisis, señaló que "es un equipo que maneja bien la pelota, tiene jugadores de jerarquía y cuentan con el goleador del torneo", en referencia a Alejandro Gagliardi que acumula 17 tantos en la presente temporada.

El "Vikingo" Dematei dejó en claro que el objetivo de llevar a Jujuy a lo más alto no es solo una meta deportiva, es el motor que impulsa a cuerpo técnico, plantel de jugadores y dirigencia a darlo todo y estos, a su vez, saben que su esfuerzo responde al sueño de miles y miles de hinchas. Tamaña responsabilidad, lejos de ser una carga, es un aliciente que fortalece el espíritu y la mentalidad ganadora.

Además del retorno del experimientado defensor, el técnico Matías Módolo podrá contar también con Francisco Maidana, hombre clave en el mediocampo "albiceleste". Es decir, el DT estará en condiciones rearmar el equipo tras dos jornadas con bajas por suspensiones y lesiones, habiendo que esperar la evolución del capitán Guillermo Cosaro.

El plantel entrenó ayer a puertas cerradas en el "23 de Agosto" y hoy se moverá, también en horario matutino, en el complejo deportivo Papel NOA, donde el entrenador dejará casi listo el 11 que enfrentará al "sojero".

 

