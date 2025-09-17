Exitosa presentación de los jujeños en Córdoba

Podios, clasificación al Panamericano y títulos de campeones, los logros de la delegación de la Unión Jujeña de Pádel en el Nacional de APA. Además por equipo quedaron en el segundo lugar en el certamen que se desarrolló en la provincia de Córdoba.

Los resultados comienzan a aparecer mucho más rápido de lo esperado. Al igual que el año pasado, la dupla integrada por Ignacio Pérez Heredia y Santiago Jure, fueron campeones, pero en esta oportunidad en categoría cuarta, en el 2024 fue en quinta.

Fue una divisional que se terminó definiendo entre jujeños, ya que al frente, los hermanos Farfán, Lucas y Nicolás, quedaron en el segundo puesto, pero también sacaron pasaje para el Panamericano que se jugará en noviembre en la provincia de Misiones.

El otro título que se vino para Jujuy fue el logrado por los ledesmenses Leonardo Dalale y Martín Ochoa en categoría sexta, también clasificando al certamen internacional. En séptima, ganaron Mauricio Fernández con Emiliano Paz, aunque esta divisional no era clasificatoria.

En quinta, Gastón Álvarez y Facundo Bejarano fueron subcampeones al perder en la final.

Representando a Ledesma, participaron: Facundo Dalale, Leonardo Dalale, Martín Ochoa, José María Acosta, Ezequiel López, Mauricio Fernández, Emiliano Paz, Nicolás Blanco, Matías Chemes, Julieta Blanco , Esteban Riera, quienes fueron piezas claves en la obtención del subcampeonato.

"Estas parejas conforman el Seleccionado Argentino de Pádel que se jugará en el segundo fin de semana de noviembre con la presencia de México, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Paraguay, entre otros países", expresó Sebastián Casasco.

El titular de la Unión jujeña de Pádel remarcó que "dimos un salto de calidad, viajamos 56 jugadores", y agregó "avanzaron a instancias prácticamente decisivas, pasando la zona de clasificación".

Por último agradeció "al Gobierno de la provincia que dispuso del colectivo, a la Secretaría de Deportes, a los sponsors, las empresas privadas que también se sumaron a nuestra propuesta", finalizó.

Copa Pádel Jujuy

Se puso en marcha en cancha de Rural Pádel la primera edición de la Copa Pádel Jujuy. La organización a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia junto a la Unión Jujeña de Pádel otorga 400 mil pesos en premios para los campeones de cada categoría.

Comenzaron las acciones con 380 jugadores entre varones y mujeres, y contando como subsede otros escenarios de nuestra capital, ya que se desarrollará a lo largo de la semana en las categorías caballeros libre, lo que sería tercera y cuarta, quinta, sexta, séptima, mientras que para las damas habrá séptima, quinta, sexta, contando con jugadores de toda la provincia logrando ser un certamen federal.

Cada categoría tiene dos zonas y cada dupla va a jugar un mínimo dos partidos. Es importante destacar el acompañamiento del Gobierno a través de la Secretaría de Deportes atendiendo que se trata de una competencia que seguirá creciendo.